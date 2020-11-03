В Бурятии представят клип «Би буряад»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Это песня о любви, ответственности и о людях, живущих в Бурятии, какой бы национальности они не были



В Бурятии в День народного единства презентуют музыкальный клип «Би буряад», сообщили в республиканском центре народного творчества.



Видеоклип снят на песню, победившую в смотре-конкурсе «Победный марш культуры». Создатели песни – популярные в республике звёзды эстрады: Дулма Сунрапова (композитор), Зоригто Тогочиев (автор слов). В съёмках клипа участвовали известные музыканты: исполнил песню Цыден-Еши Бимбаев, в главных ролях снялась семья Баттувшина Балданцырена: жена Донара, сын Бэльгутэ и он сам.



В этом году в Бурятии был объявлен IV республиканский смотр-конкурс «Победный марш культуры», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1941–1945 годах и Году памяти и славы. По инициативе министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой в творческие мероприятия смотра впервые был включен конкурс на создание песен. Победителями конкурса стали Виктор Усович и Дулма Сунрапова. Главным призом для них и подарком для жителей республики стало создание музыкальных клипов на их песни «У солдатской могилы» и «Би буряад».



– Я с огромной радостью и большим желанием принялся за разработку сценария клипа. Когда я услышал эту песню впервые, мне показалось, что в ней прекрасно все: и мотив, и слова, и исполнение. Второе, когда я ее услышал, я прочувствовал, что это песня про любовь и ответственность одновременно. Почему про любовь? Когда ты чувствуешь принадлежность к великой культуре, определенному обществу, не обязательно к национальности, ты с любовью говоришь: «Би буряад» («Я бурят»). Эти слова подразумевают ответственность за себя и близких... Песня сама натолкнула на такие мысли, осталось дело за малым – снять клип, - поделился режиссёр клипа Батор Цыбиков.



Булат Цыденешеев, продюсер клипа «Би буряад», художественный руководитель республиканского центра народного творчества рассказал:



– К подготовке двух клипов мы подошли очень трепетно с большой ответственностью. Одна песня – это гимн героям, погибшим за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Песня так и называется «У солдатской могилы». Потрясающая, проникновенная, глубокая музыка Виктора Алексеевича Усовича. И очень простые, трогательные, точные как стрелы слова поэта Маргариты Афанасьевой. Нежно, до слез откровенно исполнили песню наши потрясающие вокалисты Ольга Жигмитова и Чингис Раднаев. Эту яркую палитру украсило звучание Иркутского губернаторского оркестра. Сам клип снимали на сцене русского драматического театра, поскольку хотели сделать очень личную историю, показать камерную обстановку.



По сюжету песни «Би буряад» жена провожает на фронт мужа. Мы оставили легкую недосказанность. Каждый кто посмотрит клип, нарисует свой финал. Песня придется по нраву многим, потому что эта песня о нас с вами – людях, живущих в Бурятии, какой бы национальности человек не был. Благодарим всех, кто принял участие в создании клипов, коллектив русского драмтеатра, артистов. Уверены, что клипы получат хорошую оценку наших жителей.

