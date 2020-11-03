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В Бурятии продлено заочное подтверждение инвалидности

В Бурятии продлено заочное подтверждение инвалидности
Общество,  Фото:pixabay.com
Облегчённый порядок освидетельствования будет действовать до 1 марта 2021 года

Правительство России приняло решение до 1 марта 2021 года продлить облегчённый режим установления или подтверждения инвалидности, введённый на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в документе, направленном в минсоцзащиту Бурятии, за подписью заместителя министра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной.

Согласно постановлению федерального правительства от 24 октября 2020 года вводится временный порядок освидетельствования граждан в учреждениях медико-социальной экспертизы в целях установления степени утраты профессиональной трудоспособности. Он проводится без личного участия – заочно.

Также временным порядком предусмотрено, что установление степени утраты профессиональной трудоспособности гражданам, срок переосвидетельствования которых наступает в период с 1 октября 2020 г. по 1 марта 2021 года, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу, выданного медицинской организацией, осуществляется путём продления ранее установленных процентов утраты профессиональной трудоспособности.

Кроме этого, документ автоматически продлевает группы инвалидности и категории «ребёнок-инвалид» тем гражданам, срок переосвидетельствования которых наступает в период со 2 октября 2020 года по 1 марта 2021 года на срок шесть месяцев.

В заочном формате пациенту оформляется и индивидуальная программа реабилитации. Получить справку о степени утраты трудоспособности из-за несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний можно также без посещения бюро.

Готовые документы направляются гражданам заказным письмом. При несогласии с решением бюро гражданин имеет право на очное освидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
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