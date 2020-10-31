Как учитель математики из Бурятии стал контрразведчиком СМЕРШ





С однополчанами, июль 1943 года. Под Курском



В 1943-м контрразведка была направлена на выявление планов противника и планирование стратегической операции на Курской дуге, в сражении под Прохоровкой. Но повоевать Ивану Маркову не довелось: однажды в пяти шагах от Ивана Иннокентьевича и бывшего рядом с ним командира полка по фамилии Попов взорвалась мина. Комполка получил тяжёлое ранение в живот, а Маркову осколок повредил ногу. На маленьком ПО-2 обоих вывезли в тыловой госпиталь, но Попов от полученных ранений впоследствии скончался.



А Ивану Маркову врачи хотели было ампутировать раздробленную в нескольких местах ногу. Но Марков встал стеной: «Ногу не отдам! Если вы её ампутируете, я вас всех застрелю… Даже если я погибну, никто обо мне плакать не будет».



И хирург госпиталя, видя решимость отважного разведчика, буквально по кусочкам собрал осколки разбитой кости, загипсовал и нога постепенно срослась.



Дорога на Берлин



За бои на Курской дуге Иван Марков был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги», но из-за ранения и попадания в госпиталь медаль так и не была вручена. А после не удалось обнаружить эту награду... Следы её затерялись. Хотя о представлении к этой награде имеется запись от руки командира отряда СМЕРШ в наградном листе...



Родные и близкие нашего героя неустанно занимаются поисками сведений об этой награде в архивах, необходимо запросить сведения в Центральном архиве Министерства обороны, и даже, быть может, через органы безопасности. Затрудняет поиски секретный ореол СМЕРШ – не так-то просто отыскать информацию, если она находится под грифом «секретно». За подвиг на полях сражений под Курском Марков был награждён орденом Красной Звезды.



После выздоровления у Ивана Маркова впереди была легендарная операция «Багратион», которая тоже не воплотилась бы без грамотных действий контрразведки и агентуры. Было добыто немало ценных сведений и проведена успешная дезинформация противника. Всё это послужило победе советских войск и небывалому маршу наших подразделений на 600 с лишним километров на запад.



К 1944 году настроения в войсках стали более радостными, и случаев предательства стало на порядок меньше. В те дни работа советской контрразведки была сосредоточена, главным образом, на дезинформации противника, работе с населением, жившим на оккупированной территории, и борьбе с агентами фашистов в освобождённых областях. Непросто пришлось советским войскам и на территории Польши. Поляки выказывали открытое недружелюбие, особенно по отношению к офицерам, которых иной раз выслеживали и из-за угла убивали.



А на подступах к Берлину ставилась задача: проникнуть в тыл врага и разгадать его стратегический замысел. Где какие части сосредоточены, кто ими командует – всё это предстояло выяснить и проанализировать, чтобы составить план генерального наступления и захвата главной цитадели фашизма.



Но 2 мая, когда Берлин уже пал, буквально в пяти шагах от Маркова взорвалась мина. Иван Иннокентьевич чудом успел среагировать и остался в живых. Обидно было бы погибнуть накануне Победы…



Тайны Третьего Рейха



Уже в конце войны, до капитуляции Германии, советское командование поставило задачу – захватить военные разработки фашистов. Следователи СМЕРШ, в их числе и Иван Марков, искали по всей Германии заводы, специалистов и технологии по производству вооружения, военной техники. Контрразведчики изымали и отправляли в СССР наиболее важные сведения и образцы, например, документацию по строительству ракет «ФАУ-2», которые послужили прототипом для советской ракетной технологии, или наработки по атомному оружию.



Как вспоминал Иван Марков, именно Германия в то время была передовой державой по разработке современных технологий и оружия, а все остальные страны Европы и СССР после войны создали на их базе своё оружие. Можно сказать, германские технологии двинули вперёд весь будущий технический прогресс.



Но и после Победы было неспокойно – СМЕРШ поставили задачу найти и задержать военных преступников. Иван Марков вместе с товарищами по следственной группе занимался расследованием злодеяний главных нацистских преступников, собирал материалы для подготовки Нюрнбергского процесса.



В наградном листе не упоминается, кого непосредственно «взял» Иван Марков, но, по его воспоминаниям, было задержано свыше ста ярых нацистов.



В ходе расследования Марков лично видел покончившего с собой Геббельса и его семью, одним из первых в составе группы контрразведки спускался в казематы Имперской канцелярии. Довелось ему заниматься и опознанием обгоревших тел Гитлера и Евы Браун. Помогли их идентифицировать дантисты, повара, садовники и другая обслуга нацистов.



За эту кропотливую работу Ивана Маркова наградили орденами Отечественной войны II и I степени.



Милиционер, учитель, Человек



После подготовки и сдачи материалов для Нюрнбергского процесса в 1946 году Иван Марков был направлен для прохождения дальнейшей службы в Бурятию, в объединённые тогда органы МГБ-МВД, и был назначен на оперативную работу.





Иван Марков сидит, второй слева. С земляками, село Хамхар Нукутского района Иркутской области



В тот же год бравый капитан встретил свою судьбу – ясноглазую Анну Борисовну Сахьянову, выпускницу БГПИ, с которой прожили вместе более четверти века, воспитали достойными людьми четверых детей.

Через год фронтовика Маркова с большим опытом оперативной и следственной работы назначили начальником Хоринского РОВД - МГБ. Ситуация была непростой – приходилось выслеживать и обезвреживать изменников родины, врагов народа, которые скрывались от правосудия. Иван Марков, как и все милиционеры того времени, работал допоздна, порой рискуя жизнью.

Иван Марков - начальник Хоринского РОВД - МГБ СССР, с женой Анной Борисовной Сахьяновой. 1948 год. Хоринск



В 1954 году Иван Иннокентьевич ушёл в отставку из органов МВД-МГБ республики, и возглавил отдел агитации и пропаганды Закаменского райкома партии, а через три года Маркова назначили директором новой школы в Селенгинском районе.



Семья Марковых обосновалась в Гусиноозёрске. Супруга Ивана Иннокентьевича также связала свою жизнь с учительством. Немудрено, что Марковы день и ночь работали, возвращаясь домой поздно ночью. Но именно в бытность Маркова директором школа стала лучшей в районе, а коллеги и учащиеся уважали его за чуткость, профессионализм и педагогический опыт. Бывало, когда на перемене Иван Иннокентьевич выходил в коридор, наступала полная тишина.



Из-за отсутствия высшего образования и хронического туберкулёза Марков вынужден был уйти из школы и вернулся на работу в органы правопорядка в отдел ОБХСС. И на милицейской стезе Иван Иннокентьевич неоднократно становился лучшим сотрудником по раскрытию особо опасных хищений в Бурятии. А в начале 1970-х, после возвращения из далёкого Нижнеангарска в Улан-Удэ, Иван Марков трудился в аппарате МВД, в уголовном розыске – наставником будущих сыщиков, на деле показывая приёмы оперативной работы.



К сожалению, Иван Иннокентьевич Марков рано ушёл из жизни: сказались боевые ранения и хронический туберкулёз, отпечаток тяжёлого голодного детства.



Наш герой, как и все настоящие фронтовики, не любил рассказывать о своей службе. Домочадцы вспоминают – Иван Иннокентьевич был немногословным, уравновешенным человеком, и даже к детям был строг и требователен. Но при этом был кристальной чистоты души, и всю жизнь имел обострённое чувство справедливости и добра к окружающим.



И даже долгие четыре года страшной Великой Отечественной войны, наполненные не только отвагой миллионов солдат и простых людей, но и прошитые ложью и предательством тех, кто желал победы нацистам, не смогли сломить простого бурятского паренька, через всю жизнь пронёсшего светлые заветы честного и бескорыстного служения Родине. Благодаря им, героическим и смелым бойцам, стало возможным уничтожение фашистской идеологии.



Митап Цыренов В 1954 году Иван Иннокентьевич ушёл в отставку из органов МВД-МГБ республики, и возглавил отдел агитации и пропаганды Закаменского райкома партии, а через три года Маркова назначили директором новой школы в Селенгинском районе.Семья Марковых обосновалась в Гусиноозёрске. Супруга Ивана Иннокентьевича также связала свою жизнь с учительством. Немудрено, что Марковы день и ночь работали, возвращаясь домой поздно ночью. Но именно в бытность Маркова директором школа стала лучшей в районе, а коллеги и учащиеся уважали его за чуткость, профессионализм и педагогический опыт. Бывало, когда на перемене Иван Иннокентьевич выходил в коридор, наступала полная тишина.Из-за отсутствия высшего образования и хронического туберкулёза Марков вынужден был уйти из школы и вернулся на работу в органы правопорядка в отдел ОБХСС. И на милицейской стезе Иван Иннокентьевич неоднократно становился лучшим сотрудником по раскрытию особо опасных хищений в Бурятии. А в начале 1970-х, после возвращения из далёкого Нижнеангарска в Улан-Удэ, Иван Марков трудился в аппарате МВД, в уголовном розыске – наставником будущих сыщиков, на деле показывая приёмы оперативной работы.К сожалению, Иван Иннокентьевич Марков рано ушёл из жизни: сказались боевые ранения и хронический туберкулёз, отпечаток тяжёлого голодного детства.Наш герой, как и все настоящие фронтовики, не любил рассказывать о своей службе. Домочадцы вспоминают – Иван Иннокентьевич был немногословным, уравновешенным человеком, и даже к детям был строг и требователен. Но при этом был кристальной чистоты души, и всю жизнь имел обострённое чувство справедливости и добра к окружающим.И даже долгие четыре года страшной Великой Отечественной войны, наполненные не только отвагой миллионов солдат и простых людей, но и прошитые ложью и предательством тех, кто желал победы нацистам, не смогли сломить простого бурятского паренька, через всю жизнь пронёсшего светлые заветы честного и бескорыстного служения Родине. Благодаря им, героическим и смелым бойцам, стало возможным уничтожение фашистской идеологии. В тот же год бравый капитан встретил свою судьбу – ясноглазую Анну Борисовну Сахьянову, выпускницу БГПИ, с которой прожили вместе более четверти века, воспитали достойными людьми четверых детей.

Когда мы слышим о событиях Великой Отечественной, чаще всего на ум приходят образы тех, кто совершил подвиг в бою, нередко ценой собственной жизни. Таких судеб, безусловно, большинство, но Победу сложно представить без имён бойцов «невидимого фронта» - разведчиков и контрразведчиков, чей незримый вклад в разгром «коричневой чумы» так же значителен, как и свершения рядовых солдат Красной Армии.Наш сегодняшний очерк посвящён жизни и боевому пути простого паренька из глубинки, учителя математики, капитана МГБ-МВД Бурятии – Маркова Ивана Иннокентьевича.Родился Ваня Марков в бурлящем ноябре революционного 1917 года в селе Старый Хамхар Нукутского района Иркутской области в семье крестьян. Сызмала рос в нужде: семья вела домашнее крестьянское хозяйство, держали скот, но были небогатыми.Все надежды были связаны с грядущими политическими событиями. Но недолго пришлось радоваться переменам к лучшему: когда маленькому Ванюше не было и четырёх лет, родителей его скосил сыпной тиф – смертельная в те годы хворь. Ваню взяли на воспитание бабушка и дедушка, люди простые и добрые, приложившие немало сил, чтобы вырастить достойного внука.Сам мальчуган тоже не сидел сложа руки: был смышлёным и работящим, и с малых лет горячо стремился стать грамотным человеком. Да и советская власть помогла: когда по окончании семи классов ему предложили продолжить обучение на рабфаке в Красноярске, парнишка не раздумывая согласился и смело поехал покорять незнакомый сибирский город. Юношей Иван был способным, прилежно учился, на лету схватывая мудрёные математические науки.Трудовую деятельность Иван Марков начал с должности пионервожатого, и на деле познал все премудрости педагогического труда. Затем Иван Иннокентьевич становится учителем математики, а позже и директором школы в селе Жемчуг Тункинского аймака БМАССР. Будучи директором, Марков сам вёл уроки, ему нравилось общаться с ребятами и знать, как нужно вести работу, ведь математикой не так-то просто заинтересовать ребятишек. Потому уроки Ивана Иннокентьевича нравились ученикам. Ребята и коллеги уважали своего любимого директора. Руководил Марков коллективом со знанием дела, и не только как хозяйственник, но и знаток педагогического труда.Однако обстановка в мире в те годы накалялась, и, когда прозвучало тревожное объявление о начале Великой Отечественной войны, Иван Марков в числе первых забайкальцев ушёл на фронт.С первых дней службы наш земляк попал по распределению в ряды 5-й артиллерийской дивизии под Москву, где шли тяжёлые бои. Ивана Маркова, как человека грамотного, из числа крестьян, у которого ещё с довоенных времён была «чистая» репутация, с товарищами направляют в Свердловск на ускоренные курсы контрразведчиков. Спустя четыре месяца, познав азы разведывательной деятельности, Марков вновь был переброшен под Москву, где сибирские дивизии противостояли рвавшимся к столице гитлеровцам.Обстановка в те дни вокруг столицы была непростой. Бойцы Маркова не раз ловили предателей родины, изменников, группы диверсантов… В первый год войны их было немало – враг наступал, фронт был прорван на многих участках, и слабые духом, неблагонадёжные люди уже радовались, что советскому строю приходит конец, и переходили на сторону фашистов, сдавались в плен.Иван Марков в составе своего артиллерийского соединения был участником легендарного Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, видел выступление Сталина, и в том, что советские войска отстояли Москву, есть немалый вклад «невидимых» воинов.Мобилизовал всех знаменитый приказ №227 от 28 июля 1942 года, называемый в солдатском обиходе «Ни шагу назад!». И в первую очередь контрразведчиков – теперь им приходилось работать с утроенной энергией, и днём и ночью выявляя и обезвреживая «неустойчивых» элементов, предателей и диверсантов.В охваченный огнём Сталинград Иван Марков прибыл в угрожающее время – немцы всеми силами стремились прорвать кольцо блокады 6-й армии фельдмаршала Паулюса, и старший лейтенант Марков воевал в составе войск Второй ударной армии генерал-лейтенанта Р. Я. Малиновского, которой предстояло отразить контрудар генерала Манштейна, рвавшегося на помощь окружённой группировке фашистов.Сталинград, несмотря на угрожающее вначале положение советских войск, удалось удержать благодаря железной дисциплине. И неустанной работе разведчиков. Многие открыто разлагали своими словами обстановку среди советских солдат, и в отношении таких паникёров действовали жёстко, «по закону военного времени».Но Иван Марков никогда в своей жизни не допускал необъективного отношения к бойцам, даже тем, кто струсил. Если и расследовал дела в отношении изменников и предателей, то объективно и всесторонне. Марков ведь поднимался в числе первых в атаку, и, если бы он не жалел солдат и плохо к ним относился, его могли запросто подстрелить сзади.Такие случаи на войне – не редкость: в бою сложно сказать, откуда стреляли.В 1943 году контрразведка перешла в подчинение СМЕРШ и непосредственно Верховному главнокомандующему – И. В. Сталину. У разведчиков появились поистине неограниченные полномочия, потому что они могли привлекать к ответственности офицеров довольно высоких чинов, если на то были основания. И все беспрекословно подчинялись их указаниям. Несомненно, именно контрразведка была некой цементирующей силой в войсках. Их боялись даже командиры подразделений, особенно после того, как контрразведчики стали подчиняться непосредственно Верховному Главнокомандующему.Недаром старшего лейтенанта Маркова побаивались – он был человеком не сильно общительным, да и работа его скрыта от посторонних глаз. Потому Иван Марков не очень много рассказывал о своей работе в контрразведке, ведь многие моменты до сих пор находятся под грифом «секретно».По долгу службы ему приходилось следить за тем, как ведут себя подчинённые, не смалодушничал ли кто, поднимаясь в атаку. Каждый боец знал: если он струсит в бою, оставит без приказа свой боевой пост, то неминуемо наступит ответственность за нарушения.