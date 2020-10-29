В Улан-Удэ пациенты вступаются за работников ковидных больниц

«Некоторые гнут пальцы перед медперсоналом», - описал пациент
На днях в паблике «Аноним 03» появился большой пост о врачах, которые работают в ковидных госпиталях. Житель Бурятии вступился за медработников, рискующих своим здоровьем ради спасения жизней больных.
Автор поста попал в больницу после «недельного, мучительного состояния» с двухсторонней пневмонией. По его словам, народу лежит очень много. Несмотря на большую загруженность персонала, многие позволяют оскорблять и принижать медиков.
- Все болеют, всем плохо, это всё понятно. Но смотреть и слышать противно, как ноют взрослые мужики, как гнут пальцы перед медперсоналом семейные пары и люди, видимо, высоких должностей, раз позволяют себе принижать медперсонал. Например, словами: «Да кто ты какой?», - пишет мужчина.
Нередки случаи, когда пациенты пишут жалобы в министерство здравоохранения, поделился автор поста. Причины могут быть самые разные: от не вовремя сделанной ЭКГ до пролитого сока в посылке из дома.
- Врачи, а тем более медсёстры, медбратья и санитарочки вынуждены были согласиться работать в очень тяжёлых условиях, многие по приказу вышли, потому что медицинские работники сами уже болеют. И им просто пришлось поменять профиль работы. Люди, поймите, они тоже учатся, им так же очень нелегко, их к этому не готовили, они этому не учились, - добавляет автор.
Далее мужчина описал костюм медработников: двойные маски и перчатки, очки, обмотанные скотчем комбинезоны на ругах, ногах и шее. Такие условия автор назвал «адскими».
- Ни капли воздуха. Эти очки все в испаринах от собственного дыхания, под масками размазаны их слюни, сопли и пот, все руки мокрые, покрыты толстенными перчатками. И в этих перчатках они умудряются попадать вам в тонкую вену, а ведь не видно ничего из-за того, что под защитной маской пар от собственного пота и дыхания. И ещё они вынуждены надевать памперсы, потому что ходят они так более шесть часов и не могут позволить себе туалет, тем более просто попить воды. Даже передвигаются с трудом, так как зрение ограниченно, - возмущается он.
Всем жалующимся пациентам, автор посоветовал накинуть на себя одеяло, надеть резиновые сапоги, строительные очки и перчатки, а также двойную маску и так проходить шесть часов.
- При этом вам надо войти в роль врача, обойти более 200 человек, опросить, записать всё и всех, посмотреть. Войти в роль медсестры, поставить каждому укол или систему. Потом войти в роль санитарки и помыть, примерно, 80 палат и, примерно, 6 коридоров, туалетов и всякого другого, всех покормить и ещё выслушать от вас всякого нехорошего, - резюмирует мужчина.
В конце поста автор призывает больных быть терпимее, добрее и проявлять сострадание к медработникам.
В том же паблике «Аноним 03» к горожанам обратился водитель скорой помощи. Он попросил людей установить таблички с номером дома и сделать звонок.
- Вы не представляете, сколько мы теряем времени, чтобы найти ваш дом. А ещё бы звонок повешать не мешало бы, чтобы врач не стоял по 15 минут возле каждого забора или не пробирался через злючих собак в ваших дворах. Будьте уже уважительней, если решили превратить город в деревню частным сектором, то хоть номера и звонки соизвольте установить, - написал мужчина.
В конце он добавил, что нередки случаи, когда рабочий день затягивается до 23:00, а на следующий день начинается всё сначала.
В Улан-Удэ пациенты вступаются за работников ковидных больниц
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