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У сельчанина в Бурятии изъяли гашиш

У сельчанина в Бурятии изъяли гашиш
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Наркотик был обнаружен и изъят у мужчины в ходе рейда

В ходе рейда в 80 км от села Михайловка Закаменского района был задержан 53-летний житель. У него обнаружен и изъят растительный наркотик.

По результатам экспертизы, изъятое – гашиш общим весом более девяти граммов. Мужчина ранее уже был судим за наркопреступление.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
наркотики
 
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