Наркотик был обнаружен и изъят у мужчины в ходе рейда
В ходе рейда в 80 км от села Михайловка Закаменского района был задержан 53-летний житель. У него обнаружен и изъят растительный наркотик.
По результатам экспертизы, изъятое – гашиш общим весом более девяти граммов. Мужчина ранее уже был судим за наркопреступление.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У сельчанина в Бурятии изъяли гашиш
Общество, Фото:
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