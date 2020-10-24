У сельчанина в Бурятии изъяли гашиш

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Наркотик был обнаружен и изъят у мужчины в ходе рейда



В ходе рейда в 80 км от села Михайловка Закаменского района был задержан 53-летний житель. У него обнаружен и изъят растительный наркотик.



По результатам экспертизы, изъятое – гашиш общим весом более девяти граммов. Мужчина ранее уже был судим за наркопреступление.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

