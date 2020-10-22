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Замминистра обороны России посетил Бурятию

Замминистра обороны России посетил Бурятию
Общество,  Фото:скриншот
Юнус-Бек Евкуров побывал в Кяхте и Улан-Удэ 

Опыт локальных вооружённых конфликтов активно внедряется в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, дислоцированной в Бурятии, в ходе проведения практических тренировок на полигоне Сосновый Бор.

Её командир – полковник Денис Шишов доложил заместителю министра обороны РФ генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову об особенностях боевого обучения военнослужащих стрелковой роты снайперов по одной из четырёх программ подготовки, а также прохождения ими во время службы переподготовки в целях повышения квалификации.

По итогам успешной сдачи нормативов военнослужащие с высшим уровнем подготовки получают квалификацию «инструктор-снайпер» и периодически подтверждают её в ходе прохождения службы.

- В перспективе в следующем году в бригаде должна появиться рота операторов беспилотных летательных аппаратов и рота радиоэлектронной борьбы. Все будут контрактники, – доложил командир бригады.

Кроме того, военнослужащие десантно-штурмовой бригады отработали практические навыки по стрельбе из стрелкового оружия по малогабаритным воздушным целям, а также стрельбе из боевых машин десанта и ручных противотанковых гранатометов по скоростным целям.

Замминистра обороны России в ходе смотра практических занятий по боевой подготовке на объектах полигона оценил эффективность применяемых методик обучения, в том числе занятий по огневой подготовке с большой интенсивностью, и отдал поручения по модернизации учебно-материальной базы бригады. 

 

Личный состав бригады продемонстрировал уверенные навыки и выучку в ходе практических занятий по армейской тактической стрельбе, активно внедряемой в качестве одного из основных элементов боевой подготовки войск.

- Кроме того, замминистра проверил состояние приказарменной и классной учебно-материальной базы 37 отдельной мотострелковой бригады в Кяхте, а в расположении 36 армии в Улан-Удэ ознакомился с современными тренажерными комплексами по огневой подготовке, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Юнус-Беку Евкурову продемонстрировали возможности интерактивного лазерного тира «Рубин» ИЛТ-110, на котором отрабатывают навыки подразделения спецназа. Стрельба по целям на огромном экране проводится с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии. Ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела.

Тир позволяет проверить навыки новобранцев до выхода на боевое стрельбище и экономить боеприпасы. 
ВВО
 
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