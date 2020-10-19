Композиция выполнена в виде большого сердца на трёх шестах
В Хоринском районе Бурятии установили стелу-фотозону «Я люблю Хоринск». Новый объект представляет собой большое сердце, которое олицетворяет любовь сельчан к малой родине. Держится сердце на трёх шестах, выкрашенных в цвета флага района. 11 маленьких сердец напоминают об 11 хоринских родах. Композицию венчает фигура лебедя, устремлённая в небо.
Как должен выглядеть художественный объект решали «всем миром». В конце 2019 года по инициативе управления культуры был проведён конкурс дизайн-проектов. В нём приняли участие и жители Хоринского района. Кроме этого, прошли общественные обсуждения. Теперь красочная композиция, установленная в самом центре села видна издалека и привлекает внимание жителей и гостей Хоринска.
При строительстве были использованы металлические конструкции, композитные, деревянные материалы, краски. Композицию украшают флагштоки, светодиодные фонари. Рядом установлены скамейки. Работы по благоустройству были проведены в рамках двух программ «Формирование комфортной городской среды» и «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
В Бурятии появилась стела «Я люблю Хоринск»
Общество, Фото:
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