В молодёжном театре Улан-Удэ вручили театральные премии

Республиканскую награду за роль Вампилова получил Константин Осодоев



14 октября в молодёжном художественном театре Улан-Удэ состоялось вручение членских билетов Союза театральных деятелей России (СТД РФ) и наград в рамках республиканской театральной премии «Браво-2020», проходящей ежегодно на День театра, 27 марта.



Актёр Константин Осодоев был награждён дипломом победителя в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Александра Вампилова в спектакле «Ваш Вампилов». Кроме этого, художественному руководителю и режиссёру Анатолию Баскакову был вручён почётный диплом в номинации «За честь и достоинство».



Членский билет Союза театральных деятелей торжественно из рук председателя СТД РБ Дмитрия Панкова получила заслуженный педагог по сценической речи и актриса МХТ Любовь Рябкова. Также новым членом СТД стал актёр Евгений Мордвин. Об этом сообщает пресс-служба театра.





