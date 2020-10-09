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Волонтёры Бурятии возобновили помощь пожилым в условиях пандемии

Волонтёры Бурятии возобновили помощь пожилым в условиях пандемии
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Пожилым людям доставляют льготные лекарства

Региональное отделение ОНФ возобновило в Улан-Удэ с 1 октября работу волонтёрского штаба по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям на время распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Пожилые люди находятся в особой группе риска по коронавирусу. Это особенно актуально для Бурятии, где из-за резкого роста заболеваемости режим ограничительных мероприятий был продлён до конца октября.

Волонтёрский штаб в рамках акции социальной ответственности и взаимопомощи «Мы вместе» действовал в Бурятии с февраля по сентябрь. За это время волонтёры штаба помогли нескольким тысячам граждан. С октября этого года волонтёры, среди которых активисты ОНФ, волонтёры-медики, «Российские студенческие отряды» и другие некоммерческие организации, помогают пожилым и маломобильным гражданам своевременно получить льготные лекарственные препараты. Работа началась в помощь медучреждениям, которые обеспечивают льготные категории граждан жизненно необходимыми лекарствами.

- Поликлиники ежедневно формируют списки граждан, нуждающихся в помощи по доставке льготных лекарственных препаратов, которые передаются бригадам волонтёров в специальных боксах. Сейчас в среднем поступает по 20 заявок из медучреждений, которые мы обслуживаем. Это городские поликлиники №2, №5. Это только начало. В дальнейшем заявок ожидается на порядок больше, поэтому важна помощь неравнодушных граждан, готовых присоединиться к нам, - отметил волонтёр Алексей Петраковский.

Всех волонтёров, работающих в штабе ОНФ, ежемесячно будут тестировать в поликлинике №2 на коронавирусную инфекцию.

Мэрия Улан-Удэ и правительство Бурятии выделили волонтерам два автомобиля для перевозки льготных лекарственных препаратов по адресам нуждающихся граждан.


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