Волонтёры Бурятии возобновили помощь пожилым в условиях пандемии

Общество, Фото: ОНФ в Бурятии

Пожилым людям доставляют льготные лекарства



Региональное отделение ОНФ возобновило в Улан-Удэ с 1 октября работу волонтёрского штаба по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям на время распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.



Пожилые люди находятся в особой группе риска по коронавирусу. Это особенно актуально для Бурятии, где из-за резкого роста заболеваемости режим ограничительных мероприятий был продлён до конца октября.



Волонтёрский штаб в рамках акции социальной ответственности и взаимопомощи «Мы вместе» действовал в Бурятии с февраля по сентябрь. За это время волонтёры штаба помогли нескольким тысячам граждан. С октября этого года волонтёры, среди которых активисты ОНФ, волонтёры-медики, «Российские студенческие отряды» и другие некоммерческие организации, помогают пожилым и маломобильным гражданам своевременно получить льготные лекарственные препараты. Работа началась в помощь медучреждениям, которые обеспечивают льготные категории граждан жизненно необходимыми лекарствами.



- Поликлиники ежедневно формируют списки граждан, нуждающихся в помощи по доставке льготных лекарственных препаратов, которые передаются бригадам волонтёров в специальных боксах. Сейчас в среднем поступает по 20 заявок из медучреждений, которые мы обслуживаем. Это городские поликлиники №2, №5. Это только начало. В дальнейшем заявок ожидается на порядок больше, поэтому важна помощь неравнодушных граждан, готовых присоединиться к нам, - отметил волонтёр Алексей Петраковский.



Всех волонтёров, работающих в штабе ОНФ, ежемесячно будут тестировать в поликлинике №2 на коронавирусную инфекцию.



Мэрия Улан-Удэ и правительство Бурятии выделили волонтерам два автомобиля для перевозки льготных лекарственных препаратов по адресам нуждающихся граждан.





