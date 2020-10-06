Об уроженке Бурятии и её муже-осетине сняли фильм

«Они познакомились на её родине, в Улан-Удэ. Он – осетин, она – бурятка. Из любви к своему супругу Светлана Албегова научилась печь настоящие осетинские пироги и родила пятерых невероятно красивых детей. А ещё она вице-миссис России, и планирует представлять Россию на конкурсе «Миссис мира». О том, какие еще планы у этой амбициозной девушки, которая нашла свой дом в Осетии, она рассказала сама», - говорится в анонсе фильма.







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Телеканал «Осетия-Ирыстон» Республики Северная Осетия – Алания выпустил документальный фильм «Дом бурятки в Осетии». Фильм рассказывает о Светлане Албеговой, которая переехала из Улан-Удэ во Владикавказ.Светлана познакомилась со своим мужем, уроженцем Осетии, в 2006 году.- Познакомились со Светой в июле, в августе пригласил её на день рождения. С тех пор мы неразлучны. В 2007 году родилась Алана, ну и потом пошло-поехало, - рассказывает муж Светланы.Сейчас в их семье пятеро дочерей.После начала семейной жизни пара прожила в Бурятии 14 лет. Однако из-за пандемии коронавируса семье пришлось уехать в Осетию. Светлана рассказывает, что в горной республике они не собирались надолго задерживаться.- Всегда хотела переехать в тёплые края, но почему-то муж не хотел переезжать. Наверное, потому, что работа там была. Хотели просто отдохнуть, мы даже не планировали сюда переезжать. Думали, что пока карантин, побудем здесь. Но решили всё-таки остаться, потому что нам здесь очень нравится, - рассказывает Светлана Албегова.В фильме девушка признаётся, что до встречи с мужем даже не знала о осетинах. Позже муж привёз Светлане осетинские пироги, и она влюбилась в них. Героиня фильма вспоминает, что первый пирог, который она попробовала, был со свекольными листьями. Сейчас девушка в совершенстве владеет рецептурой приготовления осетинских пирогов. Муж и свекровь отмечают, что, в отличие от Светланы, некоторые уроженки Осетии до старости не умеют готовить национальное блюдо.После рождения третьего ребёнка у Светланы появилось идея открыть свой бизнес по готовке пирогов в Улан-Удэ.- Я решила просто для друзей, знакомых печь пироги. Меня случайным образом прорекламировали начинающие блогеры. Мы сняли помещение и начали производство. И самое что интересное, у меня подружка была фотограф, она сделала очень красивые фотки пирогов. Мне очень приятно, что мои фотографии сейчас воруют, и они гуляют по всему интернету, особенно пирог с мясом, - делится Светлана с журналистами.Бизнес просуществовал три года. После этого девушка ушла в абсолютно другую сферу. С 2014 года она визажист, стилист по причёскам и дизайну ресниц.- Творческая жизнь мне всегда нравилась. Я как мама, домохозяйка и хочется каких-то новых впечатлений. Я узнала, что есть такой конкурс «Миссис Бурятия», на который я с удовольствием подала заявку, - рассказывает Светлана Албегова.После регионального конкурса, где девушка стала II вице Миссис Бурятия, Светлана отправилась на всероссийский. Там она стала I вице Миссис Россия.- У меня есть шанс представить Россию на «Миссис мира». Это просто не реально большая мечта, которая может сбыться. Я думаю, что ещё покажу себя в Шри-Ланке, - подытожила Светлана.