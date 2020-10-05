В Улан-Удэ примут на переработку макулатуру, бутылки и пакеты

Акция состоится 10 октября
В Улан-Удэ 10 октября с 11 до 12 часов пройдет ежемесячная экологическая акция «Время разделять!». Это завершающая акция в этом году.
- Вы можете принести и сдать на переработку отсортированное вторсырьё, тем самым, уменьшить объём мусора, вывозимого на полигон, - призывают организаторы.
Вторсырьё должно быть без пищевых и химических остатков. Пакеты нужно сполоснуть водой и высушить.
Что можно принести на акцию:
- макулатуру: газеты, книги, офисную бумагу, тетради, альбомы, коробки от чая, каш, конфет, чеки, флаеры/рекламки, журналы, в том числе глянцевые, упаковать;
- картон нужно сдавать отдельно;
- пластиковые бутылки от воды, напитков, молока (кроме ярко салатного цвета и фиолетовых), смять/сжать. Маркировка РЕТ 1;
- пластиковые бутылки от бытовой химии (шампуни, моющие средства, белизна, канистры); пластиковые емкости от БАД, лекарств;
- алюминиевые банки;
- жестяные, консервные банки;
- стеклянные бутылки, банки;
- пакеты, тепличную пленку, полиэтиленовую плёнку и мешочки, чистые и сухие. Упаковка с маркировкой 2 и 4, мягкая, тянется;
- органические отходы. Это трава, опилки, картонные каретки от яиц, бумажные салфетки, овощные очистки. Отходы животного происхождения (жидкость - слить, кости – отдельно). Яичную скорлупу измельчить или сдать отдельно.
Пищевые отходы необходимо упаковать в картонную коробку (без скотча) с двойным дном, чтобы не протекало, или в большой плотный пакет.
Не допускать попадания в органику чеков, ценников, наклеек на фрукты, ваты, ламинированных бумажек, крышек, резинок, полиэтилена, обёрток от конфет, тряпок, влажных салфеток, бычков и др. мусора.
Также можно сдать палочки от суши и мороженого (чистые, сухие, целые, для творчества); пластиковые вёдра от пищевых и не пищевых продуктов, большие от 7 литров целые, с крышкой; старую одежду, ненужную в хорошем состоянии, чистую, без дырочек, желательно с работающей фурнитурой, обувь, сумки (передадут в фонд «Зула»).
Не принимаются:
- чайные пакетики, органика в мелких фасовочных пакетах;
- контейнеры из-под сладостей, фруктов, сметаны, подложки, одноразовая посуда (маркировка 1,3,5,6,7);
- грязные мешочки, шуршащие пакеты, упаковки с маркировкой 5 (из-под сухарей, пряников и т.п.).
Вторсырьё можно принести в следующие точки:
1. центральный вход парка «Юбилейный» (43 квартал, напротив ТЦ «Заря»)
2. рядом с ТЦ «Абсолют» по улице Терешковой (на углу, слева);
3. п. Восточный, остановка «Абсолют», улица Туполева, 7 «а»;
4. ПВЗ, сквер «Радуга» (главный вход);
5. напротив музея истории Улан-Удэ по улице Ленина (Арбат);
6. Элеватор, магазин «Темп», с торца.
В Улан-Удэ примут на переработку макулатуру, бутылки и пакеты
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Читинские таможенники передали Нерчинскому краеведческому музею 14 старинных монет
Акция состоится 10 октября
Диктант в этом году пройдёт онлайн
Это первые дети у молодых супругов
В соревнованиях участвовали пять ветеранов из Бурятии
Птицы могут быть переносчиками опасных заболеваний
Республиканский оперштаб дал ряд поручений, готовясь к подъёму заболеваемости коронавирусом
Новая функция доступна в приложении Почты России
О «смене власти» рассказали сотрудники «Заповедного Подлеморья»
Заболеваемость коронавирусом, побившая вчера рекорд, темпы не сбавляет
«Крипово», - сочли некоторые пользователи
Дайверы показали, какой мусор скрыт под байкальскими водами
В лесах проводятся профилактические выжигания
Экологи рассказали улан-удэнцам, что сжигать ядовитые отходы планируется в круглосуточном режиме
В дело вмешалась прокуратура