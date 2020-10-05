В Улан-Удэ примут на переработку макулатуру, бутылки и пакеты

Акция состоится 10 октября



В Улан-Удэ 10 октября с 11 до 12 часов пройдет ежемесячная экологическая акция «Время разделять!». Это завершающая акция в этом году.



- Вы можете принести и сдать на переработку отсортированное вторсырьё, тем самым, уменьшить объём мусора, вывозимого на полигон, - призывают организаторы.



Вторсырьё должно быть без пищевых и химических остатков. Пакеты нужно сполоснуть водой и высушить.



Что можно принести на акцию:



- макулатуру: газеты, книги, офисную бумагу, тетради, альбомы, коробки от чая, каш, конфет, чеки, флаеры/рекламки, журналы, в том числе глянцевые, упаковать;

- картон нужно сдавать отдельно;

- пластиковые бутылки от воды, напитков, молока (кроме ярко салатного цвета и фиолетовых), смять/сжать. Маркировка РЕТ 1;

- пластиковые бутылки от бытовой химии (шампуни, моющие средства, белизна, канистры); пластиковые емкости от БАД, лекарств;

- алюминиевые банки;

- жестяные, консервные банки;

- стеклянные бутылки, банки;

- пакеты, тепличную пленку, полиэтиленовую плёнку и мешочки, чистые и сухие. Упаковка с маркировкой 2 и 4, мягкая, тянется;

- органические отходы. Это трава, опилки, картонные каретки от яиц, бумажные салфетки, овощные очистки. Отходы животного происхождения (жидкость - слить, кости – отдельно). Яичную скорлупу измельчить или сдать отдельно.



Пищевые отходы необходимо упаковать в картонную коробку (без скотча) с двойным дном, чтобы не протекало, или в большой плотный пакет.



Не допускать попадания в органику чеков, ценников, наклеек на фрукты, ваты, ламинированных бумажек, крышек, резинок, полиэтилена, обёрток от конфет, тряпок, влажных салфеток, бычков и др. мусора.



Также можно сдать палочки от суши и мороженого (чистые, сухие, целые, для творчества); пластиковые вёдра от пищевых и не пищевых продуктов, большие от 7 литров целые, с крышкой; старую одежду, ненужную в хорошем состоянии, чистую, без дырочек, желательно с работающей фурнитурой, обувь, сумки (передадут в фонд «Зула»).



Не принимаются:



- чайные пакетики, органика в мелких фасовочных пакетах;



- контейнеры из-под сладостей, фруктов, сметаны, подложки, одноразовая посуда (маркировка 1,3,5,6,7);



- грязные мешочки, шуршащие пакеты, упаковки с маркировкой 5 (из-под сухарей, пряников и т.п.).



Вторсырьё можно принести в следующие точки:



1. центральный вход парка «Юбилейный» (43 квартал, напротив ТЦ «Заря»)

2. рядом с ТЦ «Абсолют» по улице Терешковой (на углу, слева);

3. п. Восточный, остановка «Абсолют», улица Туполева, 7 «а»;

4. ПВЗ, сквер «Радуга» (главный вход);

5. напротив музея истории Улан-Удэ по улице Ленина (Арбат);

6. Элеватор, магазин «Темп», с торца.





