В Улан-Удэ митрополит Иосиф встретился с православной молодёжью

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Пообщаться с владыкой пришли воспитанники Верхнеудинской дружины витязей



4 октября в Улан-Удэ митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф встретился с воспитанниками Верхнеудинской юношеской организации витязей при Свято-Троицком храме. На встрече присутствовал секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии, настоятель Троицкого храма иеромонах Тихон (Тихомиров); духовник юношеской организации витязей иерей Иоанн Братенков и начальник дружины Максим Шайдуров.



Владыка на встрече с воспитанниками дружины пообщался на духовные темы, а также поделился своим мнением о том, каким должно быть их служение в Церкви. Особо он отметил вопросы, касающиеся как молодёжной работы, так и духовной жизни молодых людей. Кроме этого, митрополит Иосиф призвал молодых людей соблюдать эпидемиологические правила и масочный режим в публичных местах.



- Такая юношеская организация имеет своей целью объединение и воспитание детей и молодёжи под девизом «за Русь, за Веру», способствует воцерковлению и воспитывает сознательную любовь к своему отечеству. За время работы организации в её уставе сформировалась учебная программа и методика работы с детьми, – сообщает о дружине пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



В связи с усилением мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции у воспитанников дружины в течение ближайшего времени не будет возможности личного общения с духовенством и прихожанами храма. Однако общение продолжится в режиме онлайн.

