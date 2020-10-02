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В Бурятии скончался ветеран Великой Отечественной Геннадий Петров

В Бурятии скончался ветеран Великой Отечественной Геннадий Петров
Общество,  Фото:hural-rb.ru
Глава Бурятии выразил соболезнования главному военному прокурору России

В Бурятии на 92-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Георгий Иннокентьевич Петров. Он отец Валерия Петрова, экс-прокурора Бурятии, а ныне главного военного прокурора России.

Соболезнования Валерию Петрову выразил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Уважаемый Валерий Георгиевич! От имени правительства Республики Бурятия и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и Вашим близким в связи с кончиной дорогого отца, ветерана Великой Отечественной войны и ветерана труда, Георгия Иннокентьевича Петрова. Для родственников, друзей, сподвижников по профессиональной и общественной деятельности это невосполнимая утрата. Искреннее уважение к профессиональным и человеческим качествам Георгия Иннокентьевича навсегда останутся в памяти и сердцах всех, кому посчастливилось встретиться с ним на своем жизненном пути», - говорится в обращении.

Георгий Иннокентьевич Петров родился 14 марта 1929 года в селе Харёты Нукутского района в крестьянской семье. Трудиться начал в годы Великой Отечественной войны в возрасте 13-ти лет в колхозе имени Калинина (Харёты). Стал первым в соревновании под лозунгом «Все для фронта, все для Победы», возглавил звено высокого урожая. Как комсомольский лидер, Георгий Петров в середине 1950-х годов руководил освоением целинных и залежных земель Иркутской области, организовал работу свыше 800 молодых добровольцев, парней и девушек из Иркутска, Ангарска и других городов Иркутской области. Боевую закалку он получил на Тихоокеанском флоте, где служил четыре года. В период войны в Корее нёс службу в составе отдельных частей флота постоянной боевой готовности в Порт-Артуре. Матрос Георгий Петров стал правофланговым, затем получил звание старшины I-й статьи, вступил в ряды КПСС.

В 1972 году после образования Нукутского района в составе Усть-Ордынского автономного округа Георгий Петров был избран первым секретарём Нукутского райкома партии. За плечами у первого секретаря уже была работа парторгом совхоза «Аларский», председателем колхоза «Унгинский скотовод». Петров славился тем, что умел выводить отстающие хозяйства в передовые. В 1970-х годах, столкнувшись с проблемой неурожаев, Петров привлёк к решению проблемы учёных-селекционеров. Внедрив районированные сорта пшеницы бурятской селекции, под его руководством в Нукутском районе отказались от производства кормовой пшеницы и взяли курс на производство более востребованного продовольственного зерна. Благодаря его усилиям тогда получили небывалый урожай в Унгинских степях: пшеница дала до 37 центнеров с гектара. Георгия Иннокентьевича по праву считают новатором аграрного сектора – он первым внедрил почвозащитную систему земледелия, обратил внимание на использование органических удобрений.

Георгий Иннокентьевич работал в должности первого секретаря райкома партии до выхода на заслуженный отдых в декабре 1991 года. В июне 1992 года Петров по просьбе земляков возглавил Ассоциацию крестьянских и фермерских хозяйств, был её председателем до апреля 1999 года.

Георгий Иннокентьевич Петров был награждён орденами и медалями СССР, России и КНР, Монголии. Орденами: «Почета», «Дружбы народов», «Трудового Красного Знамени»; медалями: «За трудовую доблесть во время Великой Отечественной войны», «За освоение целины», медалью им.Т.С. Мальцева, «За трудовую доблесть», другими. Депутат областного Совета народных депутатов двух созывов. Почётный гражданин Нукутского района, почётный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.


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