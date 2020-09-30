В онлайн-мероприятии участвовали ребята возрастом от 10 до 18 лет
26 сентября в Бурятии прошёл туристско-патриотический слёт «По стопам дедов», посвящённый 75-летию Великой Победы. Впервые мероприятие проводилось в формате онлайн, сообщает паблик «Союз туристской молодёжи 03».
Соревнования состоялись среди двух возрастных групп: 10-14 лет и 15-18 лет. Команды ребят из четырёх человек состязались в показе своей «визитки»; туристической викторине; оказании доврачебной помощи; конкурсе краеведов; флешмобе на улице «Повтори движения»; кратком рассказе о памятнике, посвящённом Великой Отечественной на бурятском языке; акции «Найди меня в сети». В ходе проведения возникали технические сложности, но все справились с возникшими трудностями. Несмотря на это 2 команды сошли с дистанции.
Места по результатам слёта распределились следующим образом:
Возрастная группа 15-18 лет
1 место - Тункинский филиал ГБПОУ «БКН», команда «Дети России»,
2 место - Клуб спортивного туризма и краеведения «Эдельвейс», команда «Батальон»,
3 место - ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж», команда «Наследники»
Возрастная группа 10-14 лет
1 место - Школьники Загорска, команда «Максимум»,
2 место - МБОУ «Улекчинская СОШ», команда «Журавли».
В Бурятии прошёл туристско-патриотический слёт «По стопам дедов»
Общество, Фото:
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