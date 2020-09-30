На конкурс было прислано более 200 снимков пожилых
С 7 по 28 сентября жители Бурятии присылали свои фотоработы организаторам конкурса «Серебряный возраст», проходившего в рамках Международного дня пожилых людей. На фотоконкурс принимались снимки, на которых изображены пожилые граждане. В адрес минсоцзащиты республики поступило более 200 фоторабот.
Пользовательское голосование определило 20 финалистов, из них оргкомитет отобрал 5 победителей в 5 номинациях:
- В номинации «Дари добро» - Орлова Ольга (@cbs_biblio_f2);
- В номинации «Дедушка и бабушка – лучшие друзья» - Янькова Лилия (@gusinoe03);
- В номинации «Люди пожилые – сердцем молодые» - Тогошеева Анджела (@t_angela_g_);
- В номинации «Мои года – мое богатство» - Барнадаева Светлана (@svetlanadamb);
- В номинации «По жизни - вместе» - Цыренова Ирина (@i_tsyrenova).
Также оргкомитет решил поощрить специальными призами следующих финалистов:
- В номинации «Мои года – мое богатство» - Дашиева Наталья (@natalia_dash_va);
- В номинации «Люди пожилые-сердцем молодые» - Алексеева Елена (@elena_alekseevva03);
- В номинации «По жизни вместе» - Бадлуева Евгения (@badluevaevgeniia);
- В номинации «Люди пожилые – сердцем молодые» - Шоноева Ирина (@sh_irina20);
- В номинации «Дедушка и бабушка - лучшие друзья» - Цыренжапова Инесса (@_inessska).
Награждение пройдёт 1 октября, в Международный день пожилых людей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
В Бурятии подвели итоги фотоконкурса «Серебряный возраст»
Общество, Фото:
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