Школьники Бурятии посоревновались в военно-интеллектуальной игре

Она была посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне



В Улан-Удэ подвели итоги городского первенства по военно-интеллектуальной игре, посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования проходили в онлайн режиме. В них участвовали 19 команд из 152 учащихся и 24 педагога.

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При определении победителей учитывались правильность и скорость отправки ответов. По результатам игры были награждены следующие команды:

- Диплом I степени и подарочная карта на сумму 3000 рублей – школа №7;

- Диплом II степени и подарочная карта номиналом 2000 рублей – школа №46;

- Диплом II степени и 2000 рублей – республиканская кадетская школа-интернат;

- Дипломы III степени и подарочные карты на сумму 1000 рублей – школа №42, лицей №27, «Команда 1» дома творчества «Форус» Советского района Улан-Удэ.



Также обладателями подарочной карты номиналом 500 рублей стали Онохойская, Кабанская и Иволгинская школы; гимназии №29, №59; школы №65, №48, №47, №49, №43. Кроме этого, все команды наградили грамотами участников. Об этом сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества.

