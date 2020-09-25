Ряды «Юнармии» в Бурятии пополнили 20 ребят

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Церемония вступления состоялась 24 сентября



Вчера, 24 сентября, в Бурятии в ряды «Юнармии» приняли 20 ребят. В мероприятии приняли участие школьники и студенты. В рамках награждения также была организована выставка экспонатов поискового отряда. На ней были показаны редкие экспонаты, найденные на местах гибели героев Великой Отечественной войны.



После выставки юношам были вручены удостоверения. Отметим, что 20 ребят, которые вступили в ряды, сопровождаются до самого призыва в армию.



С поздравлениями к ребятам обратился Владимир Ефремов, начальник штаба «Юнармии» Бурятии, председатель поискового движения. Также поздравил приветственным словом председатель ДОСААФ России в Бурятии Алексей Шагаев и главный специалист министерства образования и науки РБ Алтына Шойдонова.



Отряд насчитывает около 200 человек, в том числе 120 юношей из разных районов республики. В рамках патриотического воспитания проводятся уроки мужества, юнармейцы участвуют в военно-археологической деятельности. На сегодняшний день при работе поисковиков и ДОСААФ создан 31 музей на территории республики. Их главная задача – увековечить воинов Красной армии, которые пропали без вести.



Также ребята сотрудничают с ГИБДД и пожарными. Кроме этого, ребята, отучившись в ДОСААФ, получают военно-учётную специальность. В основном, это водители категории «С» и «Е» или автокрановщик. Помимо всего, при поступлении в учебное заведение силовой направленности юнармейцы получат дополнительные баллы. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

