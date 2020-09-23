Союз театральных деятелей проведёт в Улан-Удэ лабораторию

Она состоится в театре кукол «Ульгэр»



С 5 по 10 октября в Улан-Удэ на базе театра кукол «Ульгэр» Союз театральных деятелей России проведёт лабораторию «Inside/Изнутри». Мероприятие направлено на поддержание и развитие постановочного потенциала актёров российских театров кукол. Темой лаборатории стала предложенная директором «Ульгэра» Баирмой Дашидоржиевой национальная сказка.



В Бурятию приедут режиссёр, преподаватель, искусствовед, арт-директор Летней лаборатории фигуративного театра Анна Иванова-Брашинская (Санкт-Петербург); танцовщик, хореограф, педагог, перформер, театральный продюсер Александр Козин (Петрозаводск); театровед, проект-менеджер, один из авторов Российской энциклопедии про театр кукол Олеся Кренская (Санкт-Петербург).



Как сообщает пресс-служба «Ульгэра», в течение недели разные актёрские команды будут работать над предложенным материалом и создавать эскизы, один из которых вырастет в полноценный репертуарный спектакль. Расписание лаборатории включает в себя тематические занятия и нерегламентированное общение с кураторами Анна Иванова-Брашинская (лекции, семинары), Александр Козин (движение), Олеся Кренская (менеджемент).



- Прежде всего, для актёров очень важно не останавливаться на достигнутом, а развивать свой профессиональный уровень. Лаборатория «Inside/Изнутри» даст возможность артистам нашего театра погрузиться в новый творческий процесс, повернуть время вспять. Тем самым возвратиться в начало своего творческого пути и провести работу над самим собой, сконцентрироваться друг на друге и почувствовать душевное единение. А войти в этот процесс, осуществить его на практике поможет педагог, режиссёр и большой друг театра «Ульгэр» Анна Брашинская. Для нашего театра очень важно, чтобы в процессе социальной идентификации мы не утратили свою, бурятскую самоидентичность. Надеемся, что лаборатория «Inside/Изнутри» поможет её участникам раскрыть многообразие и особенности восточных сказок, и из представленных эскизов один займёт свое достойное место в репертуаре нашего театра, - отметил художественный руководитель «Ульгэра» Эрдэни Жалцанов.



- Учебные, креативные, коллаборационные проекты редко бывают направлены непосредственно на сам театр, на скрытые в нем сокровища. Роль кураторов – стать группой поддержки, разбудить джинна, спящего внутри волшебного сосуда, – пояснила Анна Иванова-Брашинская.

