Молодёжный театр поставил «Последних свидетелей» Светланы Алексиевич
22 сентября в молодёжном художественном театре Улан-Удэ состоялась сдача премьеры спектакля «Последние свидетели» (16+). Это постановка по отрывкам из одноименной книги Светланы Алексиевич, в которой собраны воспоминания о Великой Отечественной войне тех, кому тогда было от 6 до 12 лет – самых честных свидетелей пережитого страной ужаса, боли и тягот того времени.
- В спектакле «Последние свидетели» свои истории рассказывают повзрослевшие дети войны, внутри которых навсегда осталась память, пропитанная страхом. Каково это сохранить этот кошмар на всю жизнь? Война раз и навсегда меняет сознание человека, нашему поколению важно помнить какой ценой нашим родным досталась тогда Победа над фашистами… – сообщает пресс-служба театра.
Спектакль готовился в рамках мероприятий к 9 мая, однако из-за пандемии пришлось отложить его показ. Отрывки из записанной видеоверсии премьеры будут показаны в прямом эфире на YouTube-канале театра.
Над постановкой занята вся труппа театра и приглашенные специалисты. Для этого спектакля была создана авторская музыка от гитариста Андрея Баглаева и мультимедиа-контент, основанный на хронике времён Великой Отечественной войны от Аюра Рабданова. Спектакль поставили Артём Баскаков и Евгения Герасимова. В спектакле заняты: Любовь Рябкова, Софья Гущина, Леонид Иванов, Евгений Хабаров, Евгений Мордвин, Людмила Кузьмина, Анастасия Худякова, Надежда Разуваева, Илья Бабешко и Константин Осодоев.
В Улан-Удэ прошла премьера спектакля по книге Нобелевского лауреата
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