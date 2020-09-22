Юбилярша проживает в Могочинском районе
21 августа в селе Семиозёрном Могочинского района Забайкальского края принимала поздравления Екатерина Семёновна Беспалова. Ей исполнилось 90 лет.
С юбилеем Екатерину Беспалову поздравили представители ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов и совета ветеранов. Они передали юбилярше поздравления от главы муниципального района Анатолия Сорокотягина и от своих организаций.
- Екатерина Семёновна воспитала четверых детей, – рассказывает заведующая отделом ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Надежда Кейсиди. – Сейчас у неё ещё пять внучат, четыре правнука и один праправнук. Сама она добрейшей души человек, молода душой, по дому все делает сама, управляется и в огороде – выращивает овощи, цветы. Она хорошая хозяйка и бабушка для своих внучат.
Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья, на территории края на данный момент также проживает 36 забайкальцев, которым исполнилось 100 лет.
В Забайкалье поздравили долгожительницу с 90-летием
Общество, Фото:
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