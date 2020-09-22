Девятиклассница из Кабанского района победила во всероссийском конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей»
11 сентября в Москве в музее Победы Татьяна Попова, ученица 9 класса Шигаевской школы Кабанского района Бурятии, в числе 16 российских школьников была награждена за победу во всероссийском конкурсе исследовательских работ для школьников «Правнуки победителей». Итоги конкурса были подведены ещё 9 мая, однако награждение было отложено в связи с пандемией.
Призы и дипломы победители конкурса получили из рук народного артиста Российской Федерации Владимира Машкова. Он также в этом году был в составе жюри конкурса.
Другой член жюри, историк, главный редактор журнала «Proshloe» Михаил Родин, не только сказал слова благодарности за проведённые исследования, но даже от себя лично подарил исторические книги авторам пяти работ, которые особенно запали ему в душу. Среди награждённых, также была Татьяна Попова.
Кроме этого, перед ребятами выступил ещё один член жюри, народный артист СССР, сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России Василий Лановой со своим моноспектаклем «Спасибо за верность потомки!».
После обеда ребят ждала экскурсия по новой экспозиции музея Победы «Подвиг народа». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
Владимир Машков наградил школьницу из Бурятии
Общество, Фото:
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