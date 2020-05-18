Жительница Бурятии выиграла всероссийский конкурс «Правнуки победителей»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Всего в конкурсе приняли участие более 16 тысяч молодых людей



Татьяна Попова из села Творогово Кабанского района вошла в число 17 победителей конкурса «Правнуки победителей», организованного общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Всего в конкурсе приняли участие более 16 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран.



- В Бурятии победителями регионального этапа конкурса стали Андриевская Светлана Дмитриевна, Нолев Никита Денисович, Борисова Дарья Вячеславовна, Матвеев Арсений Дмитриевич, Максимова Елена Леонидовна и Попова Татьяна Владимировна. Всего было определено более 400 победителей региональных этапов по всей стране. Из них экспертная комиссия выбрала 17 лучших - по два от каждого федерального округа России, и одного иностранца – молодого человека из Туниса. В числе победителей и подросток из Бурятии. По словам членов жюри, действительно было много сильных работ – задача выбрать победителей оказалась довольно сложной, - сообщают в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Ребята не только изучили открытые архивы министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.



Многие прислали трогательные истории, основанные на воспоминаниях ветеранов. Эксперты отмечают, что некоторые из этих работ невозможно было читать без слёз – сопереживания и благодарности за подвиг, совершённый ради нашего мирного будущего.



Все участники, чьи работы соответствовали условиям конкурса, смогут скачать сертификаты в личных кабинетах на сайте проекта www.pravnuki-pobediteley.ru после 15 мая, там же свои дипломы могут найти победители региональных этапов.



Авторы лучших работ будут приглашены в Москву на торжественную церемонию награждения.





