Жительница Заиграевского района принимала поздравления в минувшее воскресенье
20 сентября ветеран Великой Отечественной войны из Бурятии Анна Ильинична Пинчук отметила свой 95-летний юбилей.
Родилась Анна Ильинична в Бичурском районе Бурятской АССР. В годы войны эта хрупкая женщина была шофёром военизированной авиачасти, доставляя боеприпасы к самолётам. Пришлось пережить многое, события тех лет до сих в памяти ветерана, которыми она не любит делиться – ей и сейчас нелегко рассказывать о том, как трудно приходилось молодым девчонкам на фронте, как наравне с мужчинами они сражались за Победу.
В послевоенные годы, следуя за своим мужем военнослужащим Советской Армии, Анне Ильиничне часто приходилось переезжать, меняя место жительства. Жили в Читинской области, Селенгинском районе Бурятской АССР. В 1958 году переехали в посёлок Заиграево, где и проживает сейчас вместе со своей дочерью Валентиной Александровной.
- Сила человека в его семье, – считает Анна Ильинична. – Когда тебя окружают родные и любящие люди, готовые поддержать в любую минуту и прийти на помощь, всегда легче преодолеть трудности.
В день рождения Анну Ильиничну поздравили дети, внуки, пять правнуков и два праправнука.
Свою лепту в праздничное настроение внесли представители районного Совета ветеранов и отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району, которые вручили поздравительный адрес от президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, а также сертификат на единовременную денежную выплату. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
В Бурятии ветеран войны отметила 95-летний юбилей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следующим этапом для них станет чемпионат Европы
В творческом мероприятии примут участие коренные народности Севера, Сибири и Дальнего Востока
Необычное смягчающее обстоятельство в деле алиментщика нашёл райсуд
На конкурс поступило более 60 заявок
Он был участником всероссийской акции «Живая история»
Певица Мэдэгма Доржиева рассказала о песне, которая звучит в ролике
Автором спектакля стал Сергей Левицкий
Мастера Бурятии творческими подношениями выразили уважение Хамбо Ламе Этигэлову. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Радостной новостью поделился режиссёр Юрий Ботоев
Спектакль поставил режиссёр из Санкт-Петербурга
Местные власти ищут предприимчивых сельчан
Необычное изделие представил ювелир Александр Чинбат
Сначала вакцины будут использованы для иммунизации медиков
Мужчина расплатился квартирой за заём и услуги ЖКХ
Скамейку, которую раскритиковал блогер Илья Варламов, специально отреставрировали