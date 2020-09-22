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В Бурятии ветеран войны отметила 95-летний юбилей

В Бурятии ветеран войны отметила 95-летний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Жительница Заиграевского района принимала поздравления в минувшее воскресенье

20 сентября ветеран Великой Отечественной войны из Бурятии Анна Ильинична Пинчук отметила свой 95-летний юбилей.

Родилась Анна Ильинична в Бичурском районе Бурятской АССР. В годы войны эта хрупкая женщина была шофёром военизированной авиачасти, доставляя боеприпасы к самолётам. Пришлось пережить многое, события тех лет до сих в памяти ветерана, которыми она не любит делиться – ей и сейчас нелегко рассказывать о том, как трудно приходилось молодым девчонкам на фронте, как наравне с мужчинами они сражались за Победу.

В послевоенные годы, следуя за своим мужем военнослужащим Советской Армии, Анне Ильиничне часто приходилось переезжать, меняя место жительства. Жили в Читинской области, Селенгинском районе Бурятской АССР. В 1958 году переехали в посёлок Заиграево, где и проживает сейчас вместе со своей дочерью Валентиной Александровной.

- Сила человека в его семье, – считает Анна Ильинична. – Когда тебя окружают родные и любящие люди, готовые поддержать в любую минуту и прийти на помощь, всегда легче преодолеть трудности.

В день рождения Анну Ильиничну поздравили дети, внуки, пять правнуков и два праправнука.

Свою лепту в праздничное настроение внесли представители районного Совета ветеранов и отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району, которые вручили поздравительный адрес от президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, а также сертификат на единовременную денежную выплату. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

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