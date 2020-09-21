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«Прикольный город»: В Улан-Удэ побывал известный блогер-таксист

«Прикольный город»: В Улан-Удэ побывал известный блогер-таксист
Общество, 
За день блогер Max Trawor побывал в двух дацанах и потаксовал

Улан-Удэ посетил очередной популярный блогер с YouTube. На этот раз в столицу Бурятии заехал тревел-блогер Максим Витковский (Max Trawor). Он запустил
масштабный проект, цель которого – проехать на автомобиле через всю Россию. Деньги на проживание и питание он добывает прямо во время путешествия, подрабатывая таксистом. На путешественника подписаны 148 тысяч пользователей, а его видео суммарно набрали почти 37 миллионов просмотров.

Максим пробыл в Бурятии один день. Первым делом, куда отправился путешественник, стал Иволгинский дацан. Но по пути молодой человек показал своим подписчикам голову Ленина и высказался о центре города.

- Конечно, вид в центре Улан-Удэ прямо печальный. Зато светофоры с солнечными батареями. Ещё чем славится Улан-Удэ, это большое скопление бомжей. Почему? Не понятно. Если посмотреть по машинам, я скажу, что Бурятия живёт не плохо. Внешне город не показывает такого уровня, но тачки достойные, - отметил Максим.

Побывав около головы Ленина, Максим, как и многие туристы, заметил, что у вождя пролетариата явно азиатский разрез глаз.

- У этой головы есть некая черта бурятская – это раскосые глаза. Смотрится, конечно, эпически. Такая огромнейшая голова. Обезглавили бедного Ленина, - сказал путешественник.

Далее Максим проследовал в Иволгинский дацан. На подходе к храмам он рассказал, как четыре года назад турист из Китая подарил ему около 10 тысяч рублей.

- Мне дали денежку. Я стоял с ребятами. Был я на таком весёлом велосипеде, складном. Подошли китайцы, со мной пообщались, и чувак дал мне пять тысяч. Потом они зашли в храм. Выйдя, я дал этому китайцу на велосипеде прокатиться, и он дал мне ещё пять тысяч, - поделился воспоминаниями путешественник.

Дальше Максим показал территорию Иволгинского дацана и рассказал о буддийских традициях. Также зашёл турист туда, где живут ламы.

- Такое небольшое поселение. Как-то смотрится оно своеобразно. Какое-то недостроенное, не уютненько, - сказал Максим.


Следующим дацаном для посещения стал «Ринпоче Багша» на Лысой горе в Улан-Удэ.

- В таком месте прямо вспоминается Азия добрым словом, и хочется обратно туда попасть. Интересное тут место, очень так хорошо и приятно. Реально, такая энергетика тут хорошая, - делится своими впечатлениями Максим.


Далее путешественник отправился таксовать, чтобы «отбить» потраченные деньги на бензин. Он заметил, что заявок от пассажиров много, и они хорошо оплачиваются, одна качество пригородных дорог оставляют желать лучшее.

В конце ролика Максим высказал мнение, что обустройство трамвайных путей в Улан-Удэ не удобно для автомобилистов, а массивные транспортные развязки сделаны, как в мегаполисах.

- В общем, тут есть своеобразный хаус такой. Но, на самом деле, город прикольный. Он имеет такой азиатский колорит. Но и не ухоженный такой, азиатский, - резюмировал Максим.


Далее блогер отправился в Читу.

На YouTube видео появилось 15 сентября. За это время его посмотрели более 7,1 тысяч человек, а также оно собрало 161 комментарий.
путешественники
 
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