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В Улан-Удэ мигранты смогут изучить русский язык как иностранный

В Улан-Удэ мигранты смогут изучить русский язык как иностранный
Общество,  Фото:pixabay.com
Занятия начнутся с 1 октября

С 1 октября в Бурятии мигранты смогут изучить русский язык как иностранный в центре социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов при центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова. Обучение пройдёт с привлечением преподавателя и с использованием лингафонного кабинета. Также в библиотеке будет сформирован книжный фонд, состоящий из лучших образцов классической и современной литературы разных народов.

Новый фонд и организация учебного появятся благодаря победе проекта «Культурный код библиотеки «Диалог национальных культур, или Модель межэтнической толерантности» в конкурсе на соискание грантов администрации города в сфере культуры и искусства.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, у центра имеется многолетний опыт сотрудничества с ассоциацией народов Бурятии «Дом Дружбы» по продвижению национальных культур, сохранению литературного и культурного наследия разных народов.
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