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Имя ветерана из Бурятии – на первом в России мемориале энергетикам-героям войны

Имя ветерана из Бурятии – на первом в России мемориале энергетикам-героям войны
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам – героям Великой Отечественной войны

Комплекс возведён по инициативе генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Мемориал увековечил память энергетиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивших электроснабжение тыла, сообщает пресс-службе ПАО «Россети Сибирь».

Монумент увенчан изображением Ордена Победы – высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 энергетиков–героев. В числе героев – семеро сибиряков-энергетиков: из Алтайского края, Кузбасса, Омска и Бурятии.

В их числе значится имя представителя Бурятии Поливцева Ивана Алексеевича – дизелиста в Баргузинском РЭС. Он родился в июне 1923-го, умер в 2016 году. Военное время пришлось на его 18-22 года. Награждён Орденом Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», полный кавалер ордена Отечественной войны.

Строительство мемориала началось в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Проект архитектурного решения выбрали работники электросетевого комплекса – в онлайн-голосовании приняли участие 16 467 человек.

Комплекс площадью 1 гектар состоит из пяти площадок, посвящённых каждому году войны. Центральная аллея ведёт к обелиску в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота составляет 14,18 м – столько же дней длилась война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от могилы неизвестного солдата.


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