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В Бурятии волчонок прибежал в приют для собак

В Бурятии волчонок прибежал в приют для собак
Общество,  Фото:pixabay.com
Истощённого волка намерены выходить и, возможно, выпустить в природу

18 сентября волонтёры благотворительного фонда «Мухтар» в Североабайкальске обнаружили волка на территории приюта для бездомных животных. Они вытащили молодого зверя из ямы, накормили его и посадили в вольер. Об этом пишет портал «Мой Североабайкальск».

Но дикий зверь сбежал из приюта. При этом животное направилось не в сторону леса, а вглубь жилой застройки. Сотрудники «Мухтара», пустившиеся в погоню на автомобиле, настигли и поймали волка, после чего доставили его в приют.

- В данный момент фонд «Мухтар» обращается к горожанам, способным поделиться опытом по содержанию животного. Желающие помочь волонтёрам могут обратиться по телефонам: 8-983-457-96-36 и 8-902-451-65-55. Приют намерен выходить истощённого волчонка, после чего решить вопрос о возможности возвращения его обратно в природу, - пишет «Мой Североабайкальск».

С начала года в Североабайкальске неоднократно видели оленей, ондатр и лебедей, а медведи подходили близко к населённым пунктам. Опасный контакт горожан и диких животных произошёл 10 августа вблизи одного из кафе на берегу Байкала. Там змея укусила женщину, собиравшую грибы. Путешественник Сергей Долгушин снял на видео лисицу, вышедшую на проезжую часть в Северобайкалье.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Тункинском районе Бурятии засняли оленя, гуляющего вдоль дороги.
дикие животные
 
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