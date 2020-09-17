 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 сентября

16 сентября

Популярное

Психолог из Бурятии победила на всероссийском историческом конкурсе

Психолог из Бурятии победила на всероссийском историческом конкурсе
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты Бурятии
Жюри отметило её проект о детях-сиротах, погибших в годы Великой Отечественной войны

С 13 по 15 сентября в Москве проходил очный этап защиты конкурсных работ XVII всероссийского молодёжного исторического конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинациях «Моя страна. Моя история. Моя Победа», а также в номинации для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, «Города-побратимы наших стран». Конкурс проходил в рамках всероссийского молодёжного исторического форума «Моя страна. Моя история. Моя Победа», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники из 53 регионов России представили авторские проекты по ключевым темам: сохранение исторической памяти, формирование гражданской идентичности, духовно-нравственное воспитание молодого поколения страны.

Одним из победителей стала психолог Кяхтинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», Людмила Москвитина. Она представила проект «Помним, гордимся и чтим» о детях-сиротах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В течение трёх дней на форуме проходили встречи с учеными Российского государственного гуманитарного университета, представителями власти и общественных объединений. Участники форума встретились с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и председателем правления Российского исторического общества Константином Могилевским.

Закрытие форума проходило в Музее Победы, где были названы победители конкурса по мнению Российского исторического общества. Награждение ценными призами и итоги грантового конкурса состоятся в декабре. Мероприятие приурочат ко Дню Конституции. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
конкурс форум Бурятия история 75 лет Победы Великая Отечественная сироты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Художник предлагает необычно расписать стену в центре Улан-Удэ
Художник предлагает необычно расписать стену в центре Улан-Удэ
Общество, 17.09.2020
Стену могла бы украсить работа в честь гимна Бурятии
В Улан-Удэ ремонт дорог завершат к середине октября
В Улан-Удэ ремонт дорог завершат к середине октября
Общество, 17.09.2020
Процент готовности ремонтируемых дорог по городу составляет 80 процентов
Лесник из Бурятии участвует во всероссийском фотоконкурсе
Лесник из Бурятии участвует во всероссийском фотоконкурсе
Общество, 17.09.2020
Сергей Седельников всю жизнь посвятил лесу
В Улан-Удэ студенты побывали спасателями
В Улан-Удэ студенты побывали спасателями
Общество, 17.09.2020
4 человека были спасены при совместном патрулировании студенческого отряда «Атлант» и спасателей городской службы
В Улан-Удэ тушили «пожар» в колледже
В Улан-Удэ тушили «пожар» в колледже
Общество, 17.09.2020
По условиям учения, пожар произошёл на первом этаже
В Бурятии наградят за самое массовое велоприбытие на работу
В Бурятии наградят за самое массовое велоприбытие на работу
Общество, 17.09.2020
Жителям Бурятии предлагают добраться на работу на велосипеде
В Бурятии пожарные вытащили застрявший грузовик с сеном
В Бурятии пожарные вытащили застрявший грузовик с сеном
Общество, 17.09.2020
Пожарные оказали помощь, когда ехали на учения
В Улан-Удэ дали объяснения, зачем повысили цену проезда в трамваях
В Улан-Удэ дали объяснения, зачем повысили цену проезда в трамваях
Общество, 17.09.2020
У МУП «Управления трамвая» нашлось сразу несколько «но»
Лучший учитель Бурятии получила почётную грамоту горсовета
Лучший учитель Бурятии получила почётную грамоту горсовета
Общество, 17.09.2020
«Учитель года» преподаёт русский язык и литературу
Лемур Чикки из Иркутской зоогалереи подружился с Мышкой
Лемур Чикки из Иркутской зоогалереи подружился с Мышкой
Общество, 17.09.2020
Зверёк познакомился с местным котёнком
Сотрудники колонии в Бурятии пополнили «шкатулку храбрости»
Сотрудники колонии в Бурятии пополнили «шкатулку храбрости»
Общество, 17.09.2020
Игрушки вручают детишкам после болезненных и неприятных процедур химиотерапии, уколов, капельниц и т.д.
Жители Бурятии с антителами на коронавирус поделятся кровью
Жители Бурятии с антителами на коронавирус поделятся кровью
Общество, 17.09.2020
В Бурятии внедрят новый метод лечения коронавируса
Донорам в Бурятии выдали 800 карт лояльности
Донорам в Бурятии выдали 800 карт лояльности
Общество, 17.09.2020
По ним они могут получить скидки, подарки в разных организациях и компаниях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^