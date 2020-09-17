Психолог из Бурятии победила на всероссийском историческом конкурсе

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты Бурятии

Жюри отметило её проект о детях-сиротах, погибших в годы Великой Отечественной войны



С 13 по 15 сентября в Москве проходил очный этап защиты конкурсных работ XVII всероссийского молодёжного исторического конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинациях «Моя страна. Моя история. Моя Победа», а также в номинации для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, «Города-побратимы наших стран». Конкурс проходил в рамках всероссийского молодёжного исторического форума «Моя страна. Моя история. Моя Победа», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Участники из 53 регионов России представили авторские проекты по ключевым темам: сохранение исторической памяти, формирование гражданской идентичности, духовно-нравственное воспитание молодого поколения страны.



Одним из победителей стала психолог Кяхтинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», Людмила Москвитина. Она представила проект «Помним, гордимся и чтим» о детях-сиротах, погибших в годы Великой Отечественной войны.



В течение трёх дней на форуме проходили встречи с учеными Российского государственного гуманитарного университета, представителями власти и общественных объединений. Участники форума встретились с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и председателем правления Российского исторического общества Константином Могилевским.



Закрытие форума проходило в Музее Победы, где были названы победители конкурса по мнению Российского исторического общества. Награждение ценными призами и итоги грантового конкурса состоятся в декабре. Мероприятие приурочат ко Дню Конституции. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

