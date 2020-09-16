Жительница Мухоршибирского района Бурятии отметила 95-летие

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В годы войны Евдокия Казыкина восстанавливала железнодорожное хозяйство Белоруссии



Сегодня, 16 сентября, отмечает свой 95-й день рождения жительница села Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии Евдокия Игнатьевна Казыкина. Она уроженка села Красный Чикой Читинской области.



В 1941 году, когда шли ожесточённые бои на фронтах Родины, Дусю Казыкину и её подругу Катю Кузнецову отправили учиться в Хилокское ФЗУ, где они осваивали профессию путейца. В годы войны им предстояло заменить мужчин, ушедших на фронт. После прохождения обучения трудилась наравне со взрослыми, выполняя тяжёлую работу: укладывала рельсы, носила шпалы. Ей тогда было без малого 16 лет.



В марте 1943 года по приказу наркома путей сообщения на Забайкальской железной дороге было сформировано военно-эксплуатационное отделение №31 – специальные формирования, перевозочные колонны особого резерва НКПС. Весной 1944 года Евдокия Игнатьевна была зачислена в военно-эксплуатационное отделение №31 и эшелоном отправлена в Белоруссию.



С этим формированием Евдокия Игнатьевна прошла города Слуцк, Могилёв, Унеча. Была на Украине и в Польше. Пережила бомбёжки и гибель подруг… Восстанавливала железнодорожное хозяйство на перегонах и станциях Белоруссии. Работа железнодорожников позволила обеспечить бесперебойное движение военных эшелонов к фронту.



После войны вернулась в Петровский Завод. Работала в ПЧ-1 станции. Уйдя на пенсию, продолжила трудовую деятельность, работая дежурной по переезду.



В селе Саган-Нур Евдокия Игнатьевна проживает с 2013 года с дочерью, внуками и правнуками. Она награждена медалями «За победу над Германией», Жукова, удостоена знаков «Фронтовик», «Ветеран железных дорог» и множеством юбилейных медалей и грамот.



В день рождения ветерану вручили поздравительный адрес от президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, а также сертификат на единовременную денежную выплату. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

