ДК из Улан-Удэ стал лауреатом всероссийского фестиваля

Общество, Фото: пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ

Жюри фестиваля «Живая Память» отметило клип дома культуры имени А.П. Вагжанова



11 сентября в главном военно-историческом музее России – Музее Победы состоялся очный этап всероссийского патриотического фестиваля «Живая Память», посвящённого 75-летию Великой Победы. Участие в фестивале приняли 3536 человек – профессиональных и самодеятельных исполнителей и коллективов из 55 регионов Российской Федерации, а также из Казахстана, Беларуси, Абхазии и ДНР.



Лишь 17 из 1066 заявок прошли в очный этап фестиваля. Бурятию представлял улан-удэнский дом культуры имени А.П. Вагжанова с видеоклипом «Ты ждёшь, Лизавета!».



Работы оценивало профессиональное жюри во главе с народным артистом СССР Василием Семёновичем Лановым. По итогам конкурсного концерта были определены победители в номинациях «автор», «исполнитель», «видеоклип» и «сценическая композиция». Дому культуры имени А.П. Вагжанова было присуждено звание лауреата II степени.



12 сентября в государственном центральном концертном зале «Россия» состоялся праздничный концерт «Молодости нашей нет конца» с участием победителей фестиваля «Живая память». Клип «Ты ждёшь, Лизавета!» был представлен всем гостям ГЦКЗ «Россия», сообщает, пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

