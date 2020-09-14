Иркутские пожарные отремонтировали квартиру ветеранов

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные работали в свободное от службы время



Иркутские пожарные отремонтировали квартиру ветеранов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



В квартире стандартной «хрущевки» на улице Советская в Иркутске недавно был отремонтирован только совмещённый санузел – на остальное у пожилой семейной пары не хватило средств и сил.



- Квартира однокомнатная, но её ремонт требует затрат немалых, и самая большая статья расходов – это услуги ремонтников. Поэтому мы всё откладывали это мероприятие. К тому же нужно было квартиру освободить на какое-то время, чтобы не мешать работам, а съехать мы могли только на очень короткий период, - рассказали супруги Алексеенко, 91-летний Василий Кириллович и 81-летняя Нина Семёновна, ветераны тыла.



Десяти дней, пока хозяева уехали в санаторий, для пожарных, привыкших к физическим нагрузкам, было вполне достаточно.



Прежде всего, из квартиры вывезли всю мебель, помещения обработали от насекомых. Обычными средствами – ловушками, гелями, мелками – с ними не справиться - на помощь пришли специалисты-дезинсекторы.



Шесть пожарных в свободное от несения службы время занимались ремонтом: заменили изношенную проводку, под ноль очистили от старой отделки стены, пол и потолок и выровняли их слоем новой штукатурки. Покрыли специальной краской радиаторы отопления, обновили дверные проемы и двери. На пол был уложен ламинат, стены оклеены обоями.



Строительные и отделочные материалы предоставил один из крупных специализированных магазинов. Фирма, занимающаяся натяжными потолками, взяла на себя финишные работы по этой части.



Как раз к завершению установки потолков и монтажа освещения ветераны вернулись из санатория. Они искренне радовались преображению своей квартиры.



- Мы пожелали им доброго здоровья и долгих лет жизни. Проделанная работа – это наша благодарность за то, что свою юность они отдали послевоенному восстановлению страны из руин. А после еще многие годы Василий Кириллович служил в органах внутренних дел, откуда ушел на пенсию с наградами за безупречную службу и многолетний добросовестный труд, - подчеркнул начальник иркутской пожарно-спасательной части № 1 Роман Фромич.



- Современная тенденция украшать автомобили или стены домов надписями «Спасибо деду за Победу» у нас вызывает только один вопрос: а в чем это «спасибо» заключается? Мы убеждены, что такое проявление «чувств» никак на улучшении жизни пожилых людей не сказывается - всё-таки они нуждаются в большем, нежели просто в красивых словах. Поэтому помогаем там, где нужны крепкие руки: что-то отремонтировать, помочь на приусадебных участках в уборке урожая, выкосить траву, разгрузить и наколоть дрова и тому подобное, - добавил он.





