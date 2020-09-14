В Иркутской области МЧС в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Подразделения Главного управления МЧС России по Иркутской области переведены на усиленный вариант несения службы в связи с неблагоприятным прогнозом погоды



За прошедшие сутки в области отмечались осадки, наиболее интенсивные в Ольхонском, Братском, Тулунском, Иркутском, Усть-Кутском, Заларинском, Нижнеилимском районах. Порывы северо-западного ветра до 17 м/с зарегистрированы на территории Шелеховского и Иркутского районов.



14 сентября местами в Тулунском, Нижнеудинском, верхнеленских, центральных и южных районах ожидаются сильные дожди, в селеопасных районах очень сильные дожди, в центральных и южных районах усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с.



Прогноз доведён до глав муниципальных образований, оперативных дежурно-диспетчерских служб районов, дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Пожарно-спасательные гарнизоны переведены на усиленный вариант несения службы.



Подразделения государственной инспекции по маломерным судам передислоцированы для несения дежурства в районы, где прогнозируется повышение уровня рек. 13 сентября на реке Уда вблизи посёлка Октябрьский наблюдалось повышение уровня воды на 34 см. На реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Бирюса, Лена, Киренга наблюдалось повышение уровней воды до 22 см. На реке Витим уровень воды понизился на 8-13 см.



14 сентября продолжится повышение уровней воды на левобережных притоках реки Ангары, реках Лене и Киренге на 10-40 см. На реках Южного Прибайкалья возможно повышение уровней воды на 10-50 см. Превышения критических отметок уровней воды не ожидается.





По информации ГУ МЧС по Иркутской области





