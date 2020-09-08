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В поисках красоты и гармонии: велотур по Иволгинскому и Селенгинскому районам Бурятии

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко выяснял, обязательно ли ехать за брутальными пейзажами на Байкал, например, или в другое топовое место. Оказалось, всё в буквальном смысле под боком — нужно просто свернуть с трассы

Большую часть пути по Иволгинскому и Селенгинскому районам велосипедисты ехали по грунтовым и лесным дорогам, а иногда даже и по коровьим тропам. Часть маршрута прошла по местам проведения международного ралли «Шёлковый путь»— через горный массив Большой Алтан. Ночевали велотуристы в палатке у озера Абрамовского и у водохранилища Гильбири.

— Как только мы свернули с автотрассы, сразу же обнаружили нечто интересное — пещеру у села Ключи. Вспомнились легенды из детства про гуннов, вышедших прямо отсюда и перекочевавших куда-то в Венгрию. Далее по Оронгойской долине мы ехали по грунтовке, никому не мешая и не опасаясь лихачей. Первой целью нашего маршрута был строящийся Янгажинский дацан. Сейчас здесь кипит работа, причём методом народной стройки. Официальное открытие дацана намечено на 20 сентября этого года. Подкрепившись знаменитыми оронгойскими позами, мы отправились к неприметному с дороги озеру Абрамовскому. Со дна озера бьют ключи. Мы заметили это сразу по периодическим булькам на водной глади. Суровый ландшафт у озера чем-то напомнил остров Ольхон. Дальнейший маршрут прошёл мимо остроконечных гор Малый и Средний Алтан, живописной реки Убукун и стремительной Оронгойки. Увидели ещё одну пещеру, небольшой сад камней и несколько херексуров (древних погребальных сооружений). Остановились у субургана в местности Олзон. Здесь мы уже были в июле. Хурамша встретила густым огуречным запахом, вальяжными коровами и, неожиданно — переползающей дорогу змейкой. Установка палатки на Гильбири прошла тревожно. К счастью, змей мы больше не встретили, - рассказал Сергей Тарасенко. 


Возвращались в Улан-Удэ уже знакомым маршрутом через Калёново, Иволгинский дацан, Красноярово, Гурульбу и озеро Ганджиево. 


Иволгинский район туризм Селенгинский район
 
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