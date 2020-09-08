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Огонь артиллерии и танкистов: Видео с масштабных учений в Бурятии

Огонь артиллерии и танкистов: Видео с масштабных учений в Бурятии
Общество, 
В учениях приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения и военной техники

В Кяхтинском районе Бурятии на полигоне Бурдуны завершилось двухстороннее батальонное тактическое учение, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Военнослужащие не дали условному противнику прорвать оборону. Затем в ходе внезапного наступления вытеснили с более выгодных рубежей и уничтожили. Манёвры проводились огнём мотострелковых и танковых подразделений, при мощной огневой поддержке артиллерии и армейской авиации. 



В учении приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих. Было задействовано свыше 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», новейший противотанковый комплекс «Корнет», комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», техника связи пятого поколения, вертолёты Ми-24 «Крокодил», а также беспилотные летательные аппараты.

Отрабатывался элемент ведения боевой стрельбы из пушечного вооружения танков Т72Б3 с помощью защитной насыпи, так называемого «Сирийского вала». В ходе учения проведена разведка маршрутов выдвижения с помощью беспилотников и заблаговременное развертывание систем ПВО и станций радиоэлектронной борьбы.

Особенностью учения стали нестандартные методы борьбы с высокоскоростными бронированными целями, различные способы уничтожения заминированных автомобилей, ведение боевых действий подразделений в ночное время суток, борьба с беспилотниками условного противника.

Мотострелки и танковые экипажи отработали ряд новых тактических эпизодов, в том числе бой в населённом пункте, маневренную оборону во взаимодействии с авиацией и реактивной артиллерией.
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