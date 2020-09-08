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В Бурятии «Маршруты Победы» пройдут по Шаманским горам

В Бурятии «Маршруты Победы» пройдут по Шаманским горам
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Участники треккинга получат диплом о прохождении и значок

12 сентября в Бурятии состоится индивидуальный треккинг по Шаманским горам в Иволгинском районе в рамках проекта «#МаршрутыПобеды». Поучаствовать в мероприятии в урочище Тологой приглашаются все любители активного отдыха и скандинавской ходьбы, туристические клубы, клубы по интересам, семьи.

Трансфер для участников бесплатный, по предварительным заявкам. Стартовый взнос отсутствует. Также участники могут самостоятельно приехать на своём автомобиле на начало маршрута.

Шаманские горы находятся в 13,6 километрах на юго-запад от Улан-Удэ. Ориентир – скульптурная композиция «Олени» у моста через Селенгу напротив Вознесеновки. Общая протяжённость маршрута – 6 километров. Маршрут несложный, подходит для неподготовленных туристов. Необходимая экипировка: рюкзак, обувь с рифлёной подошвой, треккинговые палки, головной убор, ветровка/куртка, не менее 1 литра воды на человека, перекус, посуда для обеда (ложка, кружка, миска), аптечка личного пользования, сидушка туристическая, защитная маска для поездки в автобусе, влажные салфетки.

Треккинг проходит без непосредственного контакта между участниками. При прохождении маршрута закрепляется социальная дистанция в 1,5 метра. Кроме этого, всех участников ждёт бесплатный сытный полевой обед.

Также участники получат диплом о прохождении маршрута в рамках проекта и нагрудный значок. Участникам с фотографией родственников, воевавших в Великой Отечественной войне, подарят подарки – термокружки (для этого надо заранее проинформировать организаторов).

Заявки на участие в маршруте обязательны. Об этом сообщает пресс-служба федерации экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим».

Программа

12 сентября
11:00 – Трансфер от театральной площади до моста через реку Селенга у памятника «Олени»
12:00 – Начало маршрута по Шаманским горам
14:00 - 15:00 – Обед у малого скальника
15:00 - 16:00 – Концерт песен военных лет
17:00 – Пеший переход вдоль реки Селенга к автобусам
18:00 – Отъезд автобусов
18:40 – Возвращение в город

Возрастное ограничение 6+
Бурятия треккинг акция Иволгинский район 75 лет Победы Селенга концерт
 
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