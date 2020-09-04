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В Бурятии две семьи награждены медалью «За верность родительскому долгу»

В Бурятии две семьи награждены медалью «За верность родительскому долгу»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Указ об этом подписал глава Бурятии Алексей Цыденов

В Бурятии две семьи: Людмила и Александр Бухаровы из Кабанского района, а также Цырендоржи и Бадма-Ханда Дондуковы из Еравнинского района удостоены медали «За верность родительскому долгу». Соответствующий указ подписал глава республики Алексей Цыденов.

Бухаровы Людмила Ильинична и Александр Васильевич живут вместе 39 лет. Родили двоих детей и стали приёмными родителями для 9 детей. Старшие дети, закончив Оймурскую школу, уехали учиться. Дочь Лидия вышла замуж, имеет троих детей. Сын Александр живёт в городе Нерюнгри, работает экскаваторщиком угледобывающей компании, женат, имеет троих детей.

В 2006 году супруги Бухаровы создали приёмную семью, взяв из детского дома 4 детей. Сергей в настоящее время военнослужащий Российской Армии по контракту, служит в городе Хабаровск. Георгий закончил колледж, отслужил в рядах Российской Армии, работает вахтовым методом в буровой компании. Юлия – студентка педагогического института. Она была зачислена в 2019 году на бюджетное место, получив по результатам единых государственных экзаменов высокий балл. Учась в институте, принимает активное участие в научных исследованиях. Её сестра Даша – ученица 10 класса, хорошо учится в школе, спортсменка, занимается активно общественной деятельностью, инициатор различных мероприятий.

В 2011 году супруги Бухаровы взяли под опеку из Кабанского реабилитационного центра брата и сестру Ксению и Павла. Ксения учится в 10 классе, увлекается танцами, с удовольствием принимает участие в подготовке и организации спортивных и творческих мероприятий. Её брат Павел – студент железнодорожного колледжа.

В 2013 году в семью Бухаровых принят приёмный сын Константин. Сегодня он трудится в энергетической компании.

В 2018 году в семье Бухаровых случилось пополнение в лице Егора и Алексея. После окончания 9 класса Егор готовится к поступлению в филиал политехнического техникума. Алексей пока учится в школе, в 9 классе. Он активно занимается спортом, участник множества соревнований, имеет спортивные награды, является членом почётного караула у памятника воинам – землякам Великой Отечественной войны, активно занимается волонтёрской деятельностью.

Супруги Цырендоржи и Бадма-Ханда Дондоковы из села Ульдурга Еравнинского района в течение 46 лет идут по жизни рука об руку вместе. Они воспитали 10 детей, 6 сыновей и 4 дочерей. Самому старшему сыну – Дугдану уже 46 лет, младшему Гэндэгу - 28.

В 1973 году Цырендоржи Сангажиевич приехал с семьей в Ульдургу, где устроился в колхоз «Коммунизм» сварщиком. И с тех пор до сегодняшнего дня успешно работает в СПК «Ульдурга». За свой многолетний и добросовестный труд он награждён грамотами и ценными подарками СПК «Ульдурга», АМО «Еравнинский район». Указом президента РБ Цырендоржи Сангажиевич удостоен почётного звания «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Бурятия».

Бадма-Ханда Бубэевна родилась в селе Ульдурга Еравнинского района в многодетной семье животноводов. Более 40 лет проработала в животноводческой отрасли. В трудовой книжке всего одна запись о приёме на работу. По итогам соцсоревнований Бадма-Ханда Бубэевна много лет удерживала лидирующие позиции.

На протяжении многих лет Цырендоржи Сангажиевич и Бадма-Ханда Бубэевна Дондоковы сумели сохранить свою семью, воспитали прекрасных детей и являются примером не только для своих детей, но и для друзей, коллег, соседей, знакомых. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
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