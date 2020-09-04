Студенты и педагоги вуза в Улан-Удэ стали лауреатами творческих конкурсов

Участники коллективов ВСГИК добились успеха в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Туапсе



Студенты и педагоги Восточно-Сибирского государственного института культуры стали лауреатами крупных творческих конкурсов. Несмотря на отмену или перенос на более поздние сроки фестивалей и конкурсов студенты и преподаватели ВСГИК приняли активное участие в онлайн-мероприятиях, а к концу лета смогли поучаствовать в конкурсах и очно.



Ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир» был неоднократно отмечен на международном конкурсе-фестивале «Алые паруса» в Санкт-Петербурге:

- Лауреат I степени в номинации «Хореография», балетмейстер-постановщик А. Гасымова;

- Лауреат II степени в номинации «Вокальное исполнительство», хормейстер Т. Зырянова;

- Лауреат II степени в номинации «Вокально-хореографическая композиция», хормейстер Т. Зырянова;

- Лауреат I степени в номинации «Хореография», балетмейстеры Т. Вампилова, А. Тугай;

- Лауреат II степени в номинации «Инструментальное исполнительство».



В столице Белоруссии Минске на международном конкурсе «Славянскае сваяцтва» ансамбль «Сибирский сувенир» вместе с театром-студией «За гранью» под руководством Р. Лапиной представили музыкальную быль «Ольга» и стали лауреатами I cтепени в номинации «Фольклорный театр», лауреатами II степени в номинации «Инструментальная музыка. Народные инструменты».



Концертный русский оркестр «Забайкалье» под руководством О. Огнева получил гран при VI международного конкурса инструментальной музыки «Dilly melоdy». Также коллектив стал лауреатом I степени международного конкурса-фестиваля «Дыхание лета» и лауреатом I степени II международного конкурса инструментального творчества «Мелодии успеха». Все мероприятия проходили в Санкт-Петербурге.



Очередного успеха добилась Н. Волобуева и её ансамбль чанзистов «Вдохновение». Педагог и её музыканты стали лауреатами II степени IX международного конкурса среди музыкантов «Grand music art» в Москве.



В августе в городе Туапсе прошёл IX международный конкурс-фестиваль «Лучшие из лучших». В прошлом году в нём приняла участие солистка «Сибирского сувенира» Анна Вдовина и стала лауреатом II степени. В этот раз для участия в этом творческом форуме выехала ещё одна солистка этого коллектива, студентка II курса ФМХИ Дарья Григорьева. Она состязалась сразу в двух номинациях «Вокал (народный стилизованный)» и «Вокал (эстрадный)», где стала лауреатом I и II степеней соответственно. А уже опытная Анна Вдовина и вокальная группа «Сибирского сувенира» стали лауреатами I степени всероссийского заочного музыкального конкурса «Мелодинка». Об этом сообщает пресс-служба ВСГИК.

