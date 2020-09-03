К Мемориалу Победы в Улан-Удэ возложили «Цветы Памяти»

Сегодня, 3 сентября, в Улан-Удэ мероприятия в честь Дня воинской славы и 75-летия окончания Второй мировой войны начались с акции «Цветы Памяти» на Мемориале Победы



Акция посвящена памяти всех, кто сражался и погиб за мир и победу во Второй мировой войне.



В мероприятии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, заместитель командующего 36-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ, полковник Игорь Сокол, Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ Дамдин Чадраабал и другие официальные лица. У Вечного огня, у памятника Маршалу Советского Союза Рокоссовскому, у памятника «Танк» были выстроены почётные караулы.



- Сегодня мы присоединились ко всероссийской акции, которая проводится на всей территории Российской Федерации. Это день окончания Второй мировой войны, это победа на Дальнем Востоке над милитаристской Японией. Действительно, подвиг Советского Союза, его жителей неоценим. Наш долг – помнить и чтить подвиг героев, наших земляков, - сказал Игорь Шутенков.



Он также отметил, что несмотря на то, что празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны проходит в условиях ограничений, Улан-Удэ и его жители подготовились ко всем значимым мероприятиям. Так, в декабре 2019 года в Улан-Удэ открыт памятник Маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому, в преддверии Дня Победы у школ №63, 52, 31 и прогимназии №108 установлены бронзовые бюсты четырех Героев Советского Союза Георгия Москалёва, Базара Ринчино, Осипа Денисова и Петра Харитонова. На Мемориале Победы установлено три бронзовых барельефа Героям Советского Союза Виктору Макарову, Бадме Жабону, полному кавалеру ордена Славы Илье Яковлеву. 9 мая открыта мемориальная доска на жилом доме, где проживают ветераны и труженики тыла, а на площади Славы открыт памятник труженикам тыла и детям войны.



- Это говорит о том, что память о войне, подвиг наших людей глубоко в сердцах наших жителей. Это значимые мероприятия для воспитания молодёжи и подрастающего поколения, поэтому мы с такой ответственностью, уважением и любовью относимся ко всем памятным датам, - сказал Игорь Шутенков.



В память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость в годы Второй Мировой Войны, была объявлена минута молчания и прозвучали три оружейных залпа. В завершении акции первые лица республики, Улан-Удэ и военные возложили к Мемориалу Победы букеты и венки из живых цветов, перевязанные красно-желто-белой лентой – символом Дальневосточной Победы.



«Цветы памяти» - это дань памяти тем, кто сражался за мир и победил не только на фронтах и полях сражений Великой Отечественной войны, но и в боях Второй мировой войны на Дальнем Востоке, в Маньчжурии и Северной Корее.



Вторая мировая война закончилась в сентябре 1945 года после разгрома японской армии войсками Советского Союза. В боях, которые проходили на Дальнем Востоке, в Маньчжурии и на севере Корейского полуострова, под командованием маршала Советского Союза Василевского приняло участие 1,5 миллиона солдат Красной армии, пограничные войска, Амурская военная флотилия и корабли Тихоокеанского флота. Именно победой над Японией в Маньчжурской операции была завершена Вторая мировая война, которая продолжалась с 1 сентября 1939 года по 3 сентября 1945 года. Во Второй мировой войне погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов граждан.



2020 год объявлен в стране Годом памяти и славы.

