Доноров будут принимать до обеда
5 сентября в Улан-Удэ состоится суббота донора. Это значит, что Бурятская республиканская станция переливания крови будет принимать доноров в обычном режиме - с 8:00 до 13:00.
Желающим сдать кровь нужно избегать накануне и утром перед процедурой жирной, мясной и молочной пищи.
Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.
Адрес: ул. Пирогова, 7а. Телефон регистратуры 437234.
В Улан-Удэ устроят субботу донора
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