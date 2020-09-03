В Улан-Удэ устроят субботу донора

Доноров будут принимать до обеда



5 сентября в Улан-Удэ состоится суббота донора. Это значит, что Бурятская республиканская станция переливания крови будет принимать доноров в обычном режиме - с 8:00 до 13:00.



Желающим сдать кровь нужно избегать накануне и утром перед процедурой жирной, мясной и молочной пищи.



Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.



Адрес: ул. Пирогова, 7а. Телефон регистратуры 437234.

