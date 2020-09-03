Это будет сделано в рамках акции «Свет мира» - в честь 75-летия окончания Второй мировой войны ⠀
Сегодня, 3 сентября, в столице Бурятии пройдёт акция «Свет мира», посвящённая 75-й годовщине победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. На один вечер – 3 сентября – города России станут центром притяжения света. В Улан-Удэ вечерняя подсветка преобразится в цвета ленты медали «За Победу над Японией». Об этом сообщили в городской администрации. ⠀
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В Улан-Удэ преобразится площадь Советов, круговая развязка возле Бурятского театра драмы, архитектурная подсветка на ул. Бабушкина, 25. Новая подсветка включится в четверг 3 сентября в 19.50 и отключится утром 4 сентября в 5.35.
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Специалисты МБУ «Горсвет» в течение двух недель провели большую подготовительную работу. На площади Советов установили 16 металлических стоек с цветными прожекторами, регулируемые контроллером, который управляется через пульт. Стойки покрашены в тёмно-зелёный цвет елей. ⠀
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- На круговой развязке возле Бурятского театра драмы городские электрики смонтировали новые светодиодные ленты в ранее размещённых световых столбах-тумбах, которые вечером и ночью горят триколором российского флага. На улице Бабушкина, 25 через программу изменили цвета светодиодов архитектурной подсветки, - рассказали в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня вечером в честь праздничной даты военные устроят салют.
В Улан-Удэ сегодня включат очень необычную подсветку
Общество, Фото:
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