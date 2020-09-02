Перепись покажет уровень образования жителей Бурятии

Перепись состоится весной 2021 года



Картину распределения населения Бурятии по уровню образования покажет предстоящая перепись населения, которая пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года.



В последний раз всероссийская перепись проходила в 2010 году. Тогда в Бурятии было учтено 777,4 тыс. человек в возрасте 15 лет и более, из них 770 тыс. человек указали свой уровень образования.



726,3 тыс. человек имело образование основное общее и выше (94,3%). По сравнению с 2002 годом возросло количество людей в возрасте 15 лет и более с высшим профессиональным и послевузовским образованием на 49,1 тыс. человек (41%). Численность лиц с неполным высшим образованием увеличилась на 11,5 тыс. человек или на 46%, со средним профессиональным образованием – на 29,9 тыс. человек или на 15%.



К 2010 году число лиц с высшим профессиональным образованием в возрасте 15 лет и более, указавших уровень образования, достигло 216 на 1000 человек против 153 в 2002 году, с неполным высшим – 47 против 33, соответственно, со средним профессиональным – 300 против 260.



Быстрый рост образовательного уровня населения заметен при сравнении молодых поколений с самыми старшими возрастными группами. Число лиц с высшим и послевузовским уровнем образования в возрастной группе 25-29 лет составляет 318 из 1000 человек, что является самым высоким показателем среди всех возрастных групп. Самый низкий показатель – 129 из 1000 человек наблюдается в возрастной группе 70 лет и более.



Главным нововведением предстоящей переписи, что состоится в 2021 году, станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».



