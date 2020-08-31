Формат мероприятия поменяли из-за эпидемиологической ситуации
Организаторы «Диктанта Победы 2020» изменили формат проведения. Он пройдёт не на открытых площадках, а в режиме онлайн-тестирования. Такое решение принято для обеспечения безопасности участников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
- Для нас Великая Победа – это не только важный этап в истории страны, это символ национальной гордости и доблести нашего народа. И несмотря ни на что мы должны сохранить и передать своим детям это наследие и память. Я призываю всех жителей Бурятии поддержать проект «Диктант Победы» и пройти тестирование на знание событий Великой Отечественной войны. Нам нельзя потерять эти знания! Более 120 тысяч наших земляков ушли на фронт, больше трети из них не вернулись домой. И этой ценой нам досталась мирная жизнь. Будем достойны их памяти – будем помнить и знать все об этом подвиге, – обратился к жителям республики глава Бурятии Алексей Цыденов.
Всем желающим проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны с 28 августа нужно зарегистрироваться по номеру телефона на сайте диктантпобеды.рф.
3 сентября в 14:00 по московскому времени на сайте откроется доступ к тесту – и участники смогут пройти тестирование в формате онлайн. Дипломы получит каждый участник тестирования. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии «Диктант Победы» пройдёт в онлайн-формате
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