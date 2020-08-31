15 юниоров Бурятии поедут на первенство России по вольной борьбе

Соревнования состоятся в сентябре в Московской области



Старший тренер сборной юниоров Бурятии по вольной борьбе Баяр Цыренов озвучил состав команды, которая будет выступать на первенстве России среди юниоров U-21. Соревнования пройдут с 7 по 11 сентября в Наро-Фоминске.



По информации федерации спортивной борьбы РБ в состав сборной войдут 15 борцов:



Весовая категория 57 кг

Цыренжапов Дамдин

Ринчинов Владимир



Весовая категория 61 кг

Дашиев Ананда

Мункуев Алдар



Весовая категория 65 кг

Жигзымаев Саян

Упхоев Игорь



Весовая категория 70 кг

Дамдинов Ананда

Гармаев Сандан



Весовая категория 74 кг

Жаргалов Никита

Огдонов Василий



Весовая категория 79 кг

Бодиев Тумэн

Шадапов Буянто



Весовая категория 97 кг

Бакшеев Амгалан

Бодиев Дашинима



Весовая категория 125 кг

Санжиев Айдар

