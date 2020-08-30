О Герое Советского Союза Борисе Ущеве



В первых же боях с врагом командир звена торпедных катеров Борис Ущев проявил отличные способности боевого командира и уже через месяц боёв он получил свою первую боевую награду – орден Красного Знамени.



В сентябре 1941 года за потопление немецкого крейсера и образцовое проведение операции он был награждён вторым орденом Красного Знамени. Ему было присвоено внеочередное звание старшего лейтенанта.



- Осенью 1941 года советским войскам приходилось вести жестокие бои на Балтийском море. Были оставлены острова Эзель (Сааремаа), Даго (Хиумаа), а затем и полуостров Ханко. По приказу командования наши части оставили его, и катера Ущева, охраняя корабли с эвакуированным гарнизоном, 2 декабря 1941 года перешли в Кронштадт. Это был сложнейший ледовый переход флота через Финский залив. Но никто не дрогнул, не спасовал перед трудностями похода. Таким образом, Балтийский флот оказался блокированным в Кронштадте и Ленинграде. Но был ещё свободен от врага остров Лавенсари – наш форпост в Финском заливе. На острове часто дежурили катера уже командира отряда Бориса Петровича Ущева, - рассказывается в книге Даши Цыренова «Герои Бурятии».



Именно здесь, на Балтике, Борис Ущев прославился как искусный постановщик мин на путях движения судов противника. На минах, поставленных его катерами, подорвалось несколько фашистских кораблей.



За образцовое выполнение боевых заданий командования флота по постановке мин капитан-лейтенант Ущев был награжден орденом Отечественной войны I степени. В свою очередь, дивизион, куда входил и отряд торпедных катеров Бориса Петровича Ущева, был удостоен почетного звания гвардейского. Он стал называться «1-й гвардейский дивизион торпедных катеров».



Нужно отметить, что за 1943 год лично Ущевым было выполнено более 40 ночных боевых выходов для постановки мин.



Присвоение звания Героя Советского Союза



Летом 1944 года фашистские корабли пытались напасть на советские суда, доставлявшие войска на один из участков Ленинградского фронта. Находившийся в море Ущев получил по радио приказ атаковать противника. Отряд катеров под его командованием стремительно ринулся в район боя. Несмотря на то, что количество фашистских кораблей более чем в пять раз превышало число советских торпедных катеров, наши катерники смело пошли в атаку.



- С направляющих желобных аппаратов катеров одна за другой соскальзывают торпеды. Их белый след устремляется к крейсеру. В это время между крейсером и катерами вклинивается вражеский эсминец, словно пытаясь заслонить атакующий объект. Ущев, не раздумывая, выпускает в него последнюю торпеду. Еще не успели катера закончить поворот на курс отхода, как у борта крейсера поднялось три огромных фонтана от взрыва торпед. От последней торпеды Ущева эсминец разломился на части и стал тонуть, - так описывается в книге «Герои Бурятии» этот бой.



В июле 1944 года Борис Петрович Ущев был удостоен звания Героя Советского Союза.



Разгромив врага под Ленинградом, советская армия и флот двинулись на запад. Вместе с ними шёл в составе бригады и дивизион торпедных катеров под командованием Героя Советского Союза Бориса Ущева. Однажды при нападении на фашистский караван катера под командованием героя из Бурятии потопили два транспорта водоизмещением 8-9 тысяч тонн с войсками и вооружением. За успешное командование дивизионом и проявленные при этом мужество и героизм Ущев награждается вторым орденом Отечественной войны I степени.



В общей сложности, катера части, где служил Борис Ущев, отправили на дно 119 кораблей и транспортов врага, на минах подорвалось более 30 кораблей, и был сбит самолет Ю-88. В части выросли 11 Героев Советского Союза.



«На всю жизнь остался верен Балтике»



Закончилась война. «И Борис Ущев был в числе тех, кто первым проверял боевые качества катеров-ракетоносцев. В мирные годы он многое сделал для отработки новых технических средств, поступающих на оснащение флота, а молодых моряков учил на славных боевых традициях ветеранов Великой Отечественной войны», - говорится в книге Даши Цыренова «Герои Бурятии».



– Я – катерник,– с гордостью отмечал Борис Петрович. – И на всю жизнь остался верен Балтике. В 1937 году впервые вступил на палубу боевого корабля, а сошел в 1972 году. И все равно на Балтике остался — живу в Ленинграде…



Уволен в запас в звании капитана 1 ранга.



Борис Петрович Ущев умер 13 марта 1996 года. Похоронен на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге.





«Байкал-Daily» продолжает рассказывать о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы в столице Бурятии. Сегодня мы расскажем о Борисе Петровиче Ущеве, чьё имя носит улица в Советском районе Улан-Удэ (ранее - улица Строителей).Борис Петрович Ущев родился в 1915 году в городе Петропавловске (Казахстан) в семье железнодорожника. В начале тридцатых годов семья Ущевых переезжает в город Улан-Удэ. И в 1935 году после окончания средней школы №2 в столице Бурятии Борис решил пойти по стопам отца – стать железнодорожником. Он поступает в институт железнодорожного транспорта в Ленинграде.Через два года Борис Ущев по призыву ЦК ВЛКСМ поступает в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе сразу на третий курс, поскольку на тот момент он закончил два курса института. И в 1939 году талантливый парень, успешно окончив училище по первому разряду и получив звание лейтенанта, был назначен служить на торпедные катера под Ленинградом, а затем на полуострове Ханко – передовом форпосте, защищавшем Ленинград с моря. Там и застала его война.