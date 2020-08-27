Необычные имена девочек зарегистрированы в Каларском и Нерчинско-Заводском районах
Работники органов ЗАГС Забайкальского края вновь зарегистрировали рождение детей с необычными именами. В Каларском районе родители назвали дочь именем Даромира, а в Нерчинско-Заводском районе - Агнесса.
- Семья Акишиных из Каларского района выбрала для новорожденной необычное славянское имя – Даромира, которое означает «дарующая мир». Родители руководствовались тем, что это имя даёт своему носителю упорство, энергию, рвение и работоспособность. Эти качества присущи всей их семье, – рассказывает заведующая отделом ЗАГС Каларскго района Наталья Губенина.
В отделе ЗАГС Нерчинско-Заводского района зарегистрировано рождение девочки с прекрасным именем Агнесса.
- Эта девочка родилась в семье Сергея и Анастасии, она – четвёртый ребёнок в семье. Я приступила к работе совсем недавно, в июле этого года. И за это время это уже пятая семья нашего района, в которой родился четвёртый ребёнок, – делится впечатлением заведующая отделом ЗАГС Надежда Петрова.
Совсем недавно в Карымском районе в один день было зарегистрировано рождение двух Стефаний, а в июле в Чернышевском районе зарегистрировано рождение Каталеи Орхидеи. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
Список имён в Забайкалье пополнился Агнессой и Даромирой
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