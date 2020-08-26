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В Иркутске областной кинофонд запустил летнюю площадку

В Иркутске областной кинофонд запустил летнюю площадку
Общество,  Фото:pixabay.com
Зал на 80 мест оборудован прочным навесом

Иркутский областной кинофонд объявил о запуске долгожданной летней площадки. Открытие состоялось 25 августа. В рамках открытия летнего кинозала руководство кинофонда рассказало о процессе создания площадки, а специальные гости вечера – артисты Иркутской областной филармонии – выступили с музыкальными приветствиями.

Зал, рассчитанный на 80 мест, отныне станет основной площадкой для полюбившегося горожанам летнего кинопроекта. В этом году не сможет помешать даже плохая погода, так как площадка, находящаяся на территории Дома кино, оборудована прочным навесом.

Байопик об основателе Макдональдса, киноистория из конца 60-х, фильм-калейдоскоп о полёте над опустошённым городом, игровая картина о фридайвинге, криминальная драма о происшествии в альпийской деревушке – это и многое другое составит необычайно разнообразную афишу проекта в этом году.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса, летний кинотеатр начнёт работу в режиме 50-процентной заполняемости. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

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