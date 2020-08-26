Прошло награждение творческого конкурса «И помнит мир спасённый»
25 августа в Улан-Удэ состоялось награждение победителей творческого конкурса фотозон «И помнит мир спасённый», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи города.
В мероприятии приняли участие 10 учреждений дошкольного образования. Участники конкурса представили в конкурсную комиссию фото- и видеоматериалы изготовленных фотозон.
По результатам конкурса первое место выиграл детский сад №33 «Светлячок» (2 корпус) с композицией «Письмо с фронта». Второе место занял детский сад №89 «Журавлёнок» с композицией «Мы память сохраним». Третьим стали детский сад №87 «Улыбка» (3 корпус).
Победителям и призёрам вручили дипломы и подарочные сертификаты. Участники также получили подарочные сертификаты и благодарственные письма за участие.
Детсады Улан-Удэ соревновались в конкурсе фотозон
Общество, Фото:
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