Детсады Улан-Удэ соревновались в конкурсе фотозон

Общество, Фото: пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ

Прошло награждение творческого конкурса «И помнит мир спасённый»



25 августа в Улан-Удэ состоялось награждение победителей творческого конкурса фотозон «И помнит мир спасённый», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи города.



В мероприятии приняли участие 10 учреждений дошкольного образования. Участники конкурса представили в конкурсную комиссию фото- и видеоматериалы изготовленных фотозон.



По результатам конкурса первое место выиграл детский сад №33 «Светлячок» (2 корпус) с композицией «Письмо с фронта». Второе место занял детский сад №89 «Журавлёнок» с композицией «Мы память сохраним». Третьим стали детский сад №87 «Улыбка» (3 корпус).



Победителям и призёрам вручили дипломы и подарочные сертификаты. Участники также получили подарочные сертификаты и благодарственные письма за участие.

