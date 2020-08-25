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Две студентки из МГУ изучают в Бурятии байкальских нерп

Две студентки из МГУ изучают в Бурятии байкальских нерп
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Девушкам пришлось проявить смекалку, чтобы не спугнуть нерп

Две студентки Московского государственного университета имени Ломоносова изучают байкальских нерп. Полина Ильина и Полина Шибанова приняли участие в совместном проекте Института проблем экологии и эволюции имени Североцова РАН и ФГБУ «Заповедное Подлеморье» по изучению и мониторингу летних лежбищ байкальской нерпы на Ушканьих островах в Баргузинском районе Бурятии.

- В начале этой недели завершилась наша экспедиция по учёту нерпы на острове Тонкий Ушканьего архипелага. В течение месяца мы вели наблюдения за тюленями на всём северном берегу острова. В нашей работе мы использовали традиционные методы - трижды в день, вооружившись биноклем, фотоаппаратом и полевым дневником, мы проводили учёты численности нерп, определяли половозрастной состав, наличие недолинявших особей, животных с повреждениями. Эти данные позволят выявить закономерности пространственного распределения животных, суточной динамики и в целом оценить состояние популяции. Также нам удалось идентифицировать некоторых нерп по ранам и заметным болезням, - пишут о своей работе девушки.

Они планируют составить фотокаталог узнаваемых животных для отслеживания их судьбы.

- Несмотря на кажущуюся простоту методики, процесс наблюдения за такими пугливыми созданиями как нерпы оказался делом нелёгким. Для того чтобы подобраться поближе к животным, приходилось проявлять чудеса скрытности, иначе нерпы пугались и моментально спрыгивали с камней в воду. Также мы собирали пробы с павших животных, которые в дальнейшем будут использованы в генетических и гормональных исследованиях, - пишут студентки.

Благодаря этой поездке девушки собрали богатый материал для исследований популяции нерп, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Байкал студенты нерпы
 
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