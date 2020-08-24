В Улан-Удэ завершилась акция «Треугольник Победы»

Общество, Фото: пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ

Победителями стали детсады «Номина», «Оюна» и «Светлячок»



С 10 по 19 августа в Улан-Удэ прошла акция «Треугольник Победы». В рамках мероприятия было запланировано написание поздравлений с Днём Победы для ветеранов войны, тружеников тыла в виде солдатских треугольников.



По итогам акции первое место занял детский сад №1 «Номина». Второе место было присуждено детскому саду №86 «Оюна». Третьим стал детский сад №33 «Светлячок» 1-й корпус.



Помимо этого, за участие награждены детские сады №59 «Золотой ключик», №95 «Рябинушка», №29 «Искорка», №3 «Колобок», №27 «Сэсэг», а также молодые семьи из детсада №87 «Улыбка», принявшие активное участие в акции.



В ходе мероприятия было собрано более 60 работ. Треугольники будут вручены ветеранам на акциях «Ветеран живёт рядом с нами» и «Помоги тому, кто рядом». Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.

