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Роспотребнадзор: «Не начинать учебный год в Бурятии оснований пока нет»

Роспотребнадзор: «Не начинать учебный год в Бурятии оснований пока нет»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
1 сентября, несмотря на резкий рост заболеваемости COVID-19, ожидается по плану

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 августа глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям с заявлением из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Он предупредил, что 1 сентября может не состояться, если подобная динамика прироста больных сохранится. Сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщила, что 1 сентября, несмотря на рост заболеваемости, ожидается по плану.

- Осталась неделя – при этом среди заболевших мы отмечаем работников детсадов, школ, самих учеников. Но по плану 1 сентября ожидаем, все меры принимаются. Для того, чтобы ситуация не ухудшалась, нужно соблюдать все профилактические меры, - сказала Елена Кузьмина.

Она отметила, что открытие образовательных учреждений, безусловно, создаёт повышенные риски заболевания как и коронавирусом, так и ОРВИ.

- Риски имеются, но не начинать учебный год оснований пока нет. Ситуация мониторируется, если она будет приобретать такие масштабы, которые потребуют введения ограничительных мероприятий в виде приостановления образовательного процесса - они будут вводиться. Пока такого нет. Вы все помните, что даже при росте заболеваемости ОРВИ и гриппа мы приостанавливаем образовательный процесс в отдельных классах, - объяснила она.

Замруководителя также напомнила, что сейчас для образовательных учреждений действуют санитарные правила, в которых прописаны необходимые требования и мероприятия.

Как сообщал «Байкал-Daily», число летальных исходов среди больных коронавирусом в Бурятии выросло до 49. Сегодня стало известно об очередной смерти – скончалась 74-летняя пациентка.

В последние три коронавирус пошёл в гору из-за очагов в Еравнинском районе. Жители заболели после празднования дня рождения, также заразились клиенты частного массажиста, приехавшего из Санкт-Петербурга.




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